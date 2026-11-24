Tính đến 10h40 ngày 24/11, vụ nổ tại nhà dân trên phố Nguyễn Văn Tuyết (Hà Nội) sáng cùng ngày khiến ít nhất 3 người tử vong và nhiều người bị thương nặng. Các bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ, huy động nhân lực khẩn cấp để cấp cứu, điều trị các nạn nhân.

Liên quan vụ nổ tại nhà dân trên phố Nguyễn Văn Tuyết (Hà Nội)- được xác định là nổ khí gas, bác sĩ Trần Anh Thắng, Phó giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 (Hà Nội) cho bết tính đến 9h35 ngày 24/11, Trung tâm tiếp cận 12 bệnh nhân.

Trong đó có 4 bệnh nhân suy hô hấp, 3 bệnh nhân chấn thương, 1 bệnh nhân tử vong.

Trung tâm cấp cứu 115 đã chuyển 7 bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Đống Đa cấp cứu, 3 bệnh nhân chuyển đến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Bệnh viện Đa khoa Đống Đa báo động đỏ cấp cứu nạn nhân.

Ngay sáng nay khi tiếp nhận 3 nạn nhân vụ nổ gas Bệnh viện Đa khoa Đống Đa đã báo động đỏ thảm họa toàn viện, huy động các khoa phòng hỗ trợ. Bệnh viện Đa khoa Đống Đa phát đi yêu cầu cán bộ nhân viên ở gần bệnh viện đến hỗ trợ khoa Cấp cứu khẩn cấp tại số nhà 170 phố Nguyễn Văn Thuyết. Đáng tiếc 2 bệnh nhân được đưa về Bệnh viện đa khoa Đống Đa đã tử vong ngoại viện

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, PGS.TS Hoàng Bùi Hải, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức Tích cực (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) cho biết, Khoa Cấp Cứu (thuộc Trung tâm) đã tiếp nhận 3 nạn nhân vụ nổ bình gas. Trong đó một nữ bệnh nhân sinh năm 1985 đã tử vong trước khi đến viện. Hai trường hợp còn lại bị chấn thương phần mềm đang được chăm sóc và điều trị. Đây là 2 người đi đường ngang qua khu vực có bình gas phát nổ.

Trước đó như Báo Tiền Phong đã đưa tin, tại nhà dân trên phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa xảy ra vụ nổ lớn. Đây là vụ nổ gas và lực lượng chức năng có mặt ở hiện trường để cứu nạn, cứu hộ, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ việc.

Sự việc xảy ra vào khoảng 8h sáng ngày 24/11. Nhiều người dân giật mình khi nghe thấy tiếng nổ lớn. Theo ghi nhận tại hiện trường lúc 9h, nhiều xe chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cùng hàng chục chiến sĩ công an có mặt ở hiện trường.

Khu vực xảy ra vụ cháy đang được phong tỏa để lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.