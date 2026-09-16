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Vụ nam sinh siết cổ, đánh người thân: Chính quyền vào cuộc, hé lộ nguồn cơn

Lam Giang (Tổng hợp)
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UBND đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang cho biết địa phương đã yêu cầu nhà trường cùng đơn vị liên quan làm rõ vụ việc.

Mới đây, mạng xã hội vô cùng ngỡ ngàng khi chứng kiến đoạn clip ghi lại cảnh một nam sinh có hành vi siết cổ, hành hung người thân trong gia đình.

Trong đoạn clip, thời điểm xảy ra sự việc, một người phụ nữ mặc áo xanh đang đứng buộc tóc cho một bé gái thì bất ngờ bị nam sinh lao tới siết cổ, dùng tay đánh vào đầu, người. Phát hiện sự việc, người lớn trong gia đình đã lập tức can ngăn. Bị đánh, người phụ nữ đau đớn nên ngồi gục xuống sàn.

Người lớn trong nhà cũng chấn chỉnh nam sinh. Sau đó, nam sinh này rời đi. Một phần diễn biến sự việc được camera an ninh trong nhà ghi lại, sau đó lan truyền trên mạng xã hội. Hành động của nam sinh khiến nhiều người bất bình.

Vụ nam sinh siết cổ, đánh người thân: Chính quyền vào cuộc, hé lộ nguồn cơn - Ảnh 1.

Camera trong nhà ghi lại diễn biến vụ việc. (Ảnh: Cắt từ clip)

Nguồn tin trên báo Phụ nữ Việt Nam cho biết, sự việc xảy ra tại khu phố 8 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc. Người phụ nữ áo xanh là chị N.T.Q.N. (28 tuổi) còn nam sinh là V.M.T. (học sinh lớp 7 một trường THCS trên địa bàn). Chị N. là mợ của nam sinh T.

Chị N. cho biết, nguyên nhân dẫn đến sự việc xuất phát từ chiếc điện thoại, liên quan giữa nam sinh này và con gái chị N. Nam sinh cho rằng mợ đã vu khống mình trộm điện thoại nên có hành vi lao vào siết cổ và đánh chị N.

Phóng viên báo Phụ nữ Việt Nam đã gửi đoạn clip tới lãnh đạo Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh An Giang. Lãnh đạo sở cho biết sẽ yêu cầu UBND đặc khu Phú Quốc phối hợp với trường nơi nam sinh đang học và gia đình để có hình thức xử lý kịp thời, răn đe và giáo dục hành vi của trẻ.

Trong khi đó, theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ, sáng 16/9, UBND đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang xác nhận sự việc và cho biết, địa phương đã yêu cầu nhà trường cùng đơn vị liên quan làm rõ vụ việc rồi báo cáo để có hướng xử lý.

Ngoài ra, chị N. cũng đã trình báo sự việc lên Công an đặc khu Phú Quốc để vào cuộc xác minh, làm rõ và có hướng xử lý phù hợp.

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