Cảnh tượng bất ngờ trước cửa phòng sinh ở bệnh viện, 2 triệu lượt xem

Khoảnh khắc đã khiến nhiều người vừa bật cười thích thú, vừa xúc động rưng rưng.

Mới đây, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc thú vị trước cửa một phòng sinh tại bệnh viện được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhiều người thích thú.

Trong đoạn clip, một bé trai 4 tuổi ngồi xổm trước cửa phòng sinh để chờ mẹ sinh em bé. Cậu nhóc rất ngoan, cứ nhìn vào phía trong để trông ngóng mẹ và em. Nhiều người đã bày tỏ sự xúc động trước khoảnh khắc này, đồng thời dành lời khen cho cậu bé.

“Đáng yêu quá, chắc hẳn cậu bé rất yêu quý và ngóng chờ được gặp em. Em bé thật thích vì sau này chắc chắn sẽ được anh trai yêu thương và bảo vệ”; “Trông dáng anh hai ngồi cưng chưa kìa, nhìn vừa buồn cười, vừa rưng rưng"; Cậu bé ngoan quá, dù còn nhỏ mà đã rất nghe lời, hiểu chuyện, chắc hẳn bố mẹ đã rất yêu thương, quan tâm bé nên con không có cảm giác bị lạc lõng khi có em”;... là những bình luận của cư dân mạng.

Được biết, cậu bé trong clip tên ở nhà là Lion, 4 tuổi, sống ở phường Biên Hoà, TP Đồng Nai. Chia sẻ trên báo Thanh Niên, chị Hà Mỹ Tiên, mẹ của Lion cho biết, hình ảnh con trai ngồi trước phòng sinh chờ mẹ sinh em bé là do chồng chị ghi lại. Khi nhìn hình ảnh này, người mẹ rất xúc động và thương con. Chị Tiên vừa sinh một bé gái, nặng 3,5kg.

Hình ảnh Lion ngồi xổm trước cửa phòng sinh ngóng em khiến nhiều người vừa thích thú, vừa xúc động. (Ảnh: Cắt từ clip)

Chị Tiên kể, Lion là cậu bé sống tình cảm, biết nhường nhịn. Dù hiện tại, bố mẹ dành nhiều thời gian và sự quan tâm cho em bé mới chào đời nhưng Lion không tỏ ra ghen tị. Từ khi mẹ mang thai em bé được khoảng 4 tháng, Lion đã rất háo hức chờ đón em. Bé thường chạm tay lên bụng mẹ, hôn bụng và trò chuyện với em. Có lần, cậu bé 4 tuổi còn hỏi: “Sao mẹ không lấy em ra đi?” khiến chị Tiên bật cười, bất ngờ.

Đặc biệt, thời điểm chị Tiên ở những tháng cuối thai kỳ, mỗi khi trò chuyện với mẹ, Lion lại gọi vui: “Mẹ bầu ơi, mẹ bầu đang làm gì vậy?”. Những câu nói ngây thơ, đáng yêu cùng sự quan tâm dành cho em của Lion khiến vợ chồng chị Tiên cảm nhận rõ tình cảm mà anh hai dành cho em bé. Người mẹ cũng bày tỏ niềm vui, xúc động khi hình ảnh của con trai đã chạm đến cảm xúc của nhiều người và nhận được những bình luận tích cực và tràn đầy yêu thương.

Lion rất yêu quý em gái. (Ảnh: Cắt từ clip)

Anh Trần Hồ Đại Tài (25 tuổi, ba của Lion) tâm sự thêm, trước khi sinh thêm con vợ chồng anh dành trọn tình yêu và sự quan tâm cho con trai. Vì vậy, khi mẹ vào phòng sinh, Lion đặc biệt mong ngóng em. Cậu bé thường xuyên hướng mắt về phía phòng sinh và hỏi ba khi nào mới được gặp em.

Anh Tài kể thêm, giờ đây mỗi khi đi học về, việc đầu tiên Lion làm là vào phòng ngắm em, trò chuyện với em. Hình ảnh đó khiến vợ chồng anh Tài rất hạnh phúc và có thêm động lực cố gắng để đem lại những điều tốt đẹp nhất cho các con.