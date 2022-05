Vụ máy bay đâm vào núi ở Nepal: Đã tìm thấy 14 thi thể

Theo AFP, lực lượng cứu hộ Nepal ngày 30/5 đã đưa 14 thi thể ra khỏi xác máy bay chở khách của hãng Tara Air gặp nạn một ngày trước đó.



"14 thi thể đã được tìm thấy. Các cuộc tìm kiếm vẫn đang tiếp diễn", ông Deo Chandra Lal Karn, người phát ngôn Cơ quan Hàng không Dân dụng Nepal, tuyên bố. “ Thời tiết rất xấu nhưng chúng tôi đã có thể đưa một đội tới hiện trường. Không chuyến bay nào khác có thể diễn ra”.

Trước đó, giới chức quân đội công bố các đội tìm kiếm của Nepal đã xác định được vị trí đống đổ nát của chiếc máy bay mất tích. Một hình ảnh được ông Narayan Silwal, phát ngôn viên quân đội Nepal, chia sẻ trên Twitter cho thấy, các mảnh vỡ của máy bay nằm rải rác trên sườn núi.

Bộ Nội vụ Nepal nhận định có thể không còn nạn nhân sống sót. “Chúng tôi nghi ngờ toàn bộ hành khách trên máy bay đã thiệt mạng. Đánh giá sơ bộ của chúng tôi cho thấy không ai có thể sống sót sau vụ tai nạn, nhưng thông báo chính thức sẽ được đưa ra sau”, người phát ngôn Phadindra Mani Pokhrel tuyên bố, theo Times of India.

Trực thăng tham gia tìm kiếm, cứu nạn trong vụ rơi máy bay ở Nepal. Ảnh: Reuters

Ông Prem Nath Thakur, Tổng Giám đốc Sân bay quốc tế Tribhuvan tại Thủ đô Kathmandu, nói với CNN: "Các đội tìm kiếm cứu nạn đang ở hiện trường tìm kiếm các mảnh vỡ. Sau khi toàn bộ hành khách được tìm thấy, thi thể của họ sẽ được gửi về Kathmandu".



Trước đó, chiếc máy bay của hãng hàng không Tara Air chở 19 hành khách và 3 thành viên phi hành đoàn mất liên lạc sau khi cất cánh vào sáng 29/5 (giờ địa phương) trên đường từ thị trấn Pokhara đến Jomsom, địa điểm du lịch và hành hương nổi tiếng, cách Pokhara, khoảng 80km về phía Tây Bắc.

Theo hãng hàng không và các quan chức chính phủ, trên chuyến bay gặp nạn có 6 người nước ngoài, gồm 4 công dân Ấn Độ, 2 công dân Đức, 16 người Nepal. Máy bay bay khoảng 20 phút trước khi mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu. Giới chức Nepal nhận định, nguyên nhân của vụ tai nạn có thể là thời tiết xấu.

Những năm gần đây ngành công nghiệp hàng không của Nepal đã có những phát triển vượt bậc, tuy nhiên quốc gia này có chất lượng an toàn hàng không kém do không được đào tạo và bảo dưỡng đầy đủ. Liên minh châu Âu đã cấm tất cả hãng hàng không của Nepal đến không phận của mình vì lo ngại về an toàn.