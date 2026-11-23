Nghi phạm chính vụ án Madeleine McCann bị tố từng thú nhận ‘bắt cóc và sát hại một bé gái tóc vàng’ với bạn tù.

Vụ mất tích của bé gái người Anh Madeleine McCann vào tháng 5 năm 2007 tại một khu nghỉ dưỡng ở Bồ Đào Nha từ lâu đã trở thành một trong những bí ẩn hình sự chấn động và tốn nhiều giấy mực nhất thế giới. Suốt gần hai thập kỷ qua, cuộc tìm kiếm quy mô toàn cầu vẫn chưa thể tìm ra tung tích của cô bé 3 tuổi, nhưng những manh mối xoay quanh nghi phạm hàng đầu người Đức Christian Brueckner liên tục làm dấy lên nhiều diễn biến mới gây rúng động dư luận.

Madeleine McCann mất tích bí ẩn không một dấu vết

Mới đây. nghi phạm hàng đầu trong vụ mất tích của bé Madeleine McCann, Christian Brueckner, được cho là đã thú nhận việc bắt cóc và sát hại một "bé gái tóc vàng" với bạn tù cũ của mình. Kẻ từng bị kết án tội hiếp dâm này bị cáo buộc đã đưa ra lời thú nhận gây chấn động với Laurentiu Codin một năm trước khi cảnh sát công khai xác định hắn là nghi phạm chính.

Người đàn ông 49 tuổi này chưa bao giờ bị truy tố liên quan đến vụ mất tích của bé gái 3 tuổi vào năm 2007 và luôn phủ nhận mọi sự liên quan. Tuy nhiên, Codin, 52 tuổi, khẳng định Brueckner đã kể lại chi tiết quá khứ đen tối của mình khi cả hai bị giam chung tại một nhà tù gần Hanover vào năm 2019. Từng là một kẻ trộm và hiện đang làm tài xế giao hàng, Codin cho biết anh đã chia sẻ lời khai này với BKA – cơ quan tương đương FBI của Đức – vào năm 2024.

Theo lời kể của Codin, Brueckner mô tả việc đột nhập vào một khách sạn ở Praia da Luz thuộc vùng Algarve, Bồ Đào Nha để tìm kiếm tiền và trang sức. Thay vào đó, hắn phát hiện một "bé gái tóc vàng" đang ngủ, bế thốc cô bé khỏi giường và lái xe chở đi suốt 45 phút trên chiếc xe cắm trại của mình.

Sau đó, Brueckner bị cáo buộc đã thú nhận việc xâm hại tình dục cô bé trước khi nhìn thấy ánh đèn xanh của xe cảnh sát và ra tay sát hại nạn nhân trong cơn "hoảng loạn". Bạn tù cũ cho biết ban đầu anh nghĩ lời thú nhận này chỉ là một "câu chuyện khoác lác", nhưng sau đó đã nhận ra cô bé đó có thể là ai khi danh tính nghi phạm chính của Brueckner trong vụ án Madeleine được công bố vào năm 2020.

Christian Brueckner

Chia sẻ bằng thứ tiếng Anh không sõi với tờ Mail on Sunday, Codin kể lại rằng Brueckner thường xuyên sang phòng giam của anh và tiết lộ hắn có hứng thú tình dục với trẻ nhỏ, từng nhiều lần dùng xe cắm trại bắt cóc các bé gái để thực hiện hành vi đồi bại. Codin cũng cho biết Brueckner từng hỏi anh liệu cảnh sát có thể lần ra dấu vết ADN từ một ô cửa sổ bị vỡ hay không, đồng thời tiết lộ hắn đã nhảy qua một ô cửa sổ trong khi bế trên tay một đứa trẻ.

Vào thời điểm đưa ra lời thú nhận này, Brueckner mới thụ án được một năm trong bản án bảy năm tù vì tội hiếp dâm một phụ nữ lớn tuổi ở Algarve vào năm 2005. Bảy tháng sau cuộc thẩm vấn với Codin, các điều tra viên Đức và cảnh sát Bồ Đào Nha đã xin lệnh khám xét khu vực đất hoang ở vùng Lagos. Chiến dịch kéo dài ba ngày gần khu nghỉ dưỡng Ocean Club nơi gia đình McCann từng lưu trú và căn lều nơi Brueckner sinh sống đã không mang lại phát hiện đáng kể nào.

Được biết, Codin đã cung cấp cho BKA bản tường trình chi tiết về cách Brueckner được cho là đã sát hại bé gái. Lời thú tội trong tù này từng được đưa ra trước đó tại phiên tòa ở Braunschweig, nơi Brueckner bị truy tố nhưng sau đó được tuyên trắng án đối với cáo buộc hiếp dâm một phụ nữ khác ở Algarve và có hành vi khiếm nhã trước mặt trẻ vị thành niên. Tại phiên tòa, Codin khai trước hội đồng xét xử rằng gã người Đức đã thừa nhận bắt cóc một đứa trẻ khi đang tìm kiếm tiền bạc ở Bồ Đào Nha. Anh làm chứng rằng Brueckner kể đã đi ăn trộm ở một khu vực có nhiều khách sạn và người giàu sinh sống, lẻn vào qua một ô cửa sổ mở để tìm tiền nhưng không thấy, thay vào đó lại thấy một đứa trẻ nên đã mang đi. Khoảng hai tiếng sau, khi thấy cảnh sát cùng chó nghiệp vụ xuất hiện khắp nơi, hắn đã rời khỏi khu vực đó.

Tuy nhiên, những tuyên bố của Codin về việc Brueckner thừa nhận bắt cóc trẻ em từng bị một thám tử tham gia điều tra bác bỏ. Thám tử Niko Mueller nói với tòa án rằng trong cuộc thẩm vấn kéo dài bốn giờ với BKA vào tháng 8 năm 2020, Codin hoàn toàn không đề cập đến việc Brueckner bắt cóc trẻ em. Về phần mình, Brueckner trước đây từng thừa nhận hắn có mặt cách khu nghỉ dưỡng Ocean Club khoảng 137 mét (150 yard) vào đêm Madeleine mất tích, và cảnh sát Đức vẫn khẳng định hắn ở gần khu vực này dựa trên dữ liệu định vị điện thoại di động. Brueckner đã mãn hạn bản án bảy năm tù và được trả tự do vào ngày 17 tháng 9 năm ngoái.

Nguồn: The Sun