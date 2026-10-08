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Vụ lớp 12 thiếu bảng, giáo viên phải viết lên tường: Lắp bảng mới trong đêm

Nguyễn Dũng
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Tối 7/10, Trường THPT Phú Nhuận hoàn tất lắp bảng mới cho lớp 12A3, sau phản ánh lớp thiếu bảng ba ngày, giáo viên phải viết lên tường.

Kỹ thuật viên tiến hành lắp bảng cho lớp 12A3 vào tối 7/10.

Trao đổi với PV, ông Trần Công Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT Phú Nhuận (TPHCM) cho biết, nhà trường đã hoàn thành lắp bảng mới cho học sinh lớp 12A3 như đã cam kết. Công việc kéo dài đến 21h30 cùng ngày mới hoàn tất.

Trước đó, phụ huynh lớp 12A3 phản ánh phòng học của con em không có bảng từ ngày 5/10 khiến giáo viên phải viết lên tường trong quá trình giảng dạy. Theo phụ huynh, bảng trong phòng bị tháo để chuyển sang lớp khác vì được phụ huynh lớp khác đầu tư.

Việc tháo bảng khi chưa có bảng thay thế khiến phụ huynh bức xúc, lo ngại ảnh hưởng đến việc dạy và học của học sinh cuối cấp.

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Việc lắp bảng được thực hiện trong đêm 7/10.

Giải thích về sự việc, ông Tuấn cho biết trường phải sắp xếp lại phòng học do một học sinh bị tai nạn, không thể leo lầu. Lớp 12A3 được chuyển sang phòng của lớp có học sinh này. Phụ huynh lớp chuyển đi yêu cầu đưa bảng do họ đầu tư sang phòng học mới của con em.

Theo hiệu trưởng, ban đầu trường dự định lắp bảng cũ của lớp 12A3 vào thay thế. Tuy nhiên, nhận thấy bảng đã cũ, không thuận tiện cho việc tháo lắp và không phù hợp với nhu cầu học tập hiện tại, nhà trường quyết định đặt bảng mới.

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Đến 21h30, công tác lắp bảng cho lớp 12A3 hoàn thành.

"Việc lắp bảng mới đáng ra đã hoàn thành từ sớm song do ảnh hưởng của thời tiết, đơn vị cung cấp gặp nhiều khó khăn trong vận chuyển, lắp đặt nên đã thông báo đến phụ huynh", ông Tuấn nói.

Trong phản hồi trước đó, ông Tuấn dự kiến bảng mới được lắp vào chiều 7/10. Đến tối cùng ngày, hiệu trưởng xác nhận việc lắp đặt bảng đã hoàn thành.

Tags

Phú Nhuận

phụ huynh

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