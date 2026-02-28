Một tên lửa siêu âm Night Hawk đang bay ở độ cao lớn phía trên những đám mây, với một máy bay chiến đấu ở phía xa. Ảnh: Specter Aerospace.

Đây là kết quả hợp tác giữa Tập đoàn SNC và Công ty Specter Aerospace (Mỹ), với mục tiêu mở rộng tầm hoạt động, tăng hiệu quả nhiệm vụ và đảm bảo khả năng triển khai linh hoạt trong môi trường tác chiến hiện đại.

Thiết kế và mục tiêu phát triển

Theo Giám đốc điều hành Felipe Gomez del Campo của Specter Aerospace, hệ thống này được thiết kế để triển khai nhanh chóng, có tầm bắn xa hơn các giải pháp hiện tại và đặc biệt chú trọng đến tính hiệu quả chi phí.

Ông nhấn mạnh: “Những thách thức an ninh quốc gia ngày nay đòi hỏi vũ khí phải được triển khai nhanh, có tầm hoạt động lớn và chi phí hợp lý hơn. Điều này khiến chúng tôi càng hào hứng hợp tác với SNC để nhanh chóng trình diễn và đưa vào sử dụng năng lực mới này, tận dụng quy mô và chuyên môn tích hợp hệ thống nhiệm vụ của họ”.

Kiến trúc của hệ thống được xây dựng để đảm bảo hiệu suất ổn định, giúp lực lượng vận hành có thể tin tưởng vào khả năng hoạt động ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt. Thiết kế của hệ thống hướng đến sự linh hoạt trong triển khai, không gây quá tải nguồn lực nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu của các chiến dịch hiện đại.

Cận cảnh tên lửa siêu âm Night Hawk. Ảnh: Specter Aerospace

Lộ trình thử nghiệm bay

Thỏa thuận hợp tác giữa SNC và Specter Aerospace được chính thức hóa thông qua một biên bản ghi nhớ gần đây. Đây là bước đi nhằm phát triển các hệ thống nâng cao hiệu quả nhiệm vụ và giải quyết những mối đe dọa an ninh đang thay đổi nhanh chóng.

Phó Chủ tịch điều hành Jon Piatt của mảng hàng không và an ninh của SNC cho biết: “Dù công nghệ phòng không đã có nhiều tiến bộ, nhiều hệ thống vẫn quá đắt đỏ hoặc chưa thể xử lý hiệu quả các mối đe dọa mới. Cùng với Specter Aerospace, chúng tôi kết hợp tính kinh tế với động cơ tiên tiến và khả năng sản xuất mở rộng, tạo ra giải pháp có thể triển khai rộng rãi mà không đánh đổi về tầm hoạt động, độ tin cậy hay hiệu suất”.

Hệ thống máy bay đa nhiệm Launched Effects đang bay lượn trên một lớp mây dày. Ảnh: SNC

Hiện nay, công việc phát triển phương tiện bay và động cơ đã bắt đầu, với kế hoạch thử nghiệm bay dự kiến diễn ra trong năm nay.

Đây được xem là bước tiến quan trọng trong việc đưa hệ thống siêu thanh mới vào thực tiễn, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cấp thiết của các lực lượng phòng thủ trước những thách thức tốc độ cao trên không.