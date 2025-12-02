Hệ thống và năng lực tác chiến

Công ty HITFIRE của Italy được phát triển nhằm nâng tầm, tăng nhịp độ cơ động và cải thiện độ chính xác trong các xung đột hiện đại. Ở trung tâm hệ thống là nòng pháo 155 mm cỡ nòng 52 thế hệ mới, kết hợp với tháp pháo có khối lượng dưới 13 tấn (khoảng 13.000 kg).

Hệ thống mang theo 30 viên đạn cùng liều thuốc phóng, bắn qua nòng pháo đạt tiêu chuẩn NATO, được thiết kế để giữ ổn định và chính xác ở cự ly xa.

Về tầm bắn, hệ thống được tối ưu cho cự ly tới 42 km khi sử dụng đạn có bộ giảm phản lực (base-bleed) và lên tới 70 km khi khai thác đạn Vulcano. Leonardo nhấn mạnh hệ thống được thiết kế để vừa đáp ứng yêu cầu tầm xa vừa duy trì nhịp cơ động cao trên chiến trường.

Bảo vệ và phòng vệ tự động

HITFIRE trang bị giáp composite theo mô-đun, cảm biến cảnh báo laser, thiết bị phun khói, cùng một trạm vũ khí điều khiển từ xa HITROLE để phòng thủ chống lại UAV. Công ty cũng hướng đến tự động hóa, tính tin cậy và giảm khối lượng công việc cho tổ lái.

Năng lực bắn và nhiệm vụ hỗ trợ hỏa lực

Leonardo đang đặt mục tiêu cho phiên bản tiếp theo đạt tốc độ khai hỏa 10 phát/phút và hệ thống được thiết kế hỗ trợ nhiệm vụ bắn loạt đạn chạm mục tiêu đồng thời (multi-round simultaneous impact) với khả năng bắn 5–6 viên hội tụ cùng lúc.

Mục tiêu triển khai và lộ trình

HITFIRE được phát triển nhằm lấp đầy khoảng trống khi Italy tìm kiếm một hệ thống pháo 155 mm bánh lốp để gia tăng hỏa lực và tính linh hoạt cho các lữ đoàn trung bình.

Hệ thống dự kiến lắp đặt trên các xe bọc thép bánh 8×8, với các kỹ sư đang khảo sát cân bằng, khả năng cơ động và hiệu năng trước các đợt thử nghiệm. Leonardo ước tính hệ thống sẽ đạt khả năng sẵn sàng tác chiến đầy đủ cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027.