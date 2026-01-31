Công ty ALM Meca của Pháp đang phát triển hệ thống đánh chặn drone tốc độ cao mang tên Fury-120, nhằm đối phó với các loại drone cảm tử.

Đây là một thiết bị đánh chặn sử dụng động cơ phản lực vi mô chạy bằng nhiên liệu dầu hỏa, được thiết kế để săn tìm và tiêu diệt các drone tấn công một chiều.

Fury-120 có chiều dài 1,1 mét và có thể đạt tốc độ lên tới 700 km/giờ. Hệ thống này có khả năng chịu được gia tốc gấp 20 lần lực hấp dẫn, cho phép nó cơ động linh hoạt để đối phó với các loại drone tốc độ cao như Shahed của Iran hay Geran của Nga.

Nhờ động cơ phản lực vi mô, Fury-120 có thể duy trì lực đẩy mạnh mẽ, tạo điều kiện cho việc đánh chặn các mục tiêu di chuyển nhanh trên không.

Đây được xem là bước tiến quan trọng trong nỗ lực của Pháp nhằm nâng cao khả năng phòng thủ trước mối đe dọa ngày càng gia tăng từ các loại drone cảm tử.

Giải pháp mới cho thách thức hiện đại

Việc phát triển Fury-120 phản ánh nhu cầu cấp thiết trong việc tìm ra giải pháp hiệu quả để chống lại các loại drone tấn công một chiều, vốn đang được sử dụng rộng rãi trong các cuộc xung đột hiện nay.

Các loại máy bay này thường bay với tốc độ cao, khó bị phát hiện và có khả năng gây sát thương lớn.

Fury-120 được thiết kế để hoạt động như một hệ thống đánh chặn chuyên dụng, có thể nhanh chóng tiếp cận và tiêu diệt mục tiêu trước khi chúng gây thiệt hại.

Với khả năng cơ động vượt trội và tốc độ phản lực, thiết bị này mang lại lợi thế đáng kể trong việc bảo vệ không phận và các mục tiêu chiến lược.

Sự xuất hiện của Fury-120 cho thấy Pháp đang đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ phòng thủ hiện đại, nhằm đối phó với những thách thức mới trên chiến trường.

Đây không chỉ là bước tiến về mặt kỹ thuật mà còn là minh chứng cho quyết tâm của Pháp trong việc bảo vệ an ninh quốc gia và hỗ trợ các đồng minh trước mối đe dọa từ drone cảm tử.