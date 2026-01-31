Chuyện thật như đùa: Nhiều người sẵn sàng chi hàng triệu, tranh giành chỉ để được xem thứ này của Xiaomi

Một trong những điểm du lịch độc đáo nhất của Trung Quốc không phải là di tích lịch sử hay kỳ quan thiên nhiên – mà lại là một nhà máy. Theo một báo cáo của Ynet News, nhà máy sản xuất của Xiaomi ở ngoại ô Bắc Kinh đã trở nên nổi tiếng đến mức du khách phải tham gia bốc thăm để có cơ hội tham quan, với một số vé được bán lại với giá lên tới 300 USD (tương đương gần 8 triệu đồng).

Chuyến du lịch nhà máy độc đáo

Đối với những du khách đã từng tham quan Vạn Lý Trường Thành, Tử Cấm Thành và các trung tâm bảo tồn gấu trúc, nhà máy của Xiaomi mang đến trải nghiệm “địa phương” hơn nhiều. Mỗi tuần, hàng trăm nghìn người đăng ký để giành lấy chỉ 200 suất tham quan. Người thắng cuộc sẽ nhận được một chuyến tham quan có hướng dẫn miễn phí kéo dài 60 phút tại một trong những cơ sở sản xuất tiên tiến nhất Trung Quốc, nơi sản xuất điện thoại thông minh và xe điện với tốc độ đáng kinh ngạc.

Sự quan tâm tăng vọt sau khi xe điện Xiaomi SU7 Ultra ra mắt, khi 10.000 chiếc được bán hết chỉ trong hai giờ. Cơn sốt đó lan sang cả du lịch nhà máy, biến nơi đây thành điểm đến hành hương của những người đam mê công nghệ, người có tầm ảnh hưởng, các gia đình, và đặc biệt là những bà mẹ muốn cho con cái mình tiếp xúc với sự phát triển công nghệ của Trung Quốc. Chỉ những khách tham quan từ sáu tuổi trở lên mới được phép vào, và thời gian chờ đợi có thể kéo dài hơn một tháng.

Chuyến tham quan mang lại cảm giác giống như một công viên giải trí tương lai hơn là một chuyến tham quan nhà máy truyền thống. Khách tham quan sẽ dành khoảng 40 phút đi xe qua những hội trường rộng lớn, giống như khu triển lãm, trước khi tự mình khám phá khu vực sản xuất. Tại đó, khoảng 100 công nhân giám sát gần 700 robot và cánh tay robot. Nhờ hệ thống tự động hóa này, Xiaomi có thể sản xuất một chiếc ô tô cứ sau 76 giây, đưa hãng trở thành đối thủ cạnh tranh đáng gờm của cả BYD và Tesla.

Bức tranh rộng lớn hơn

Đối với Xiaomi, việc mở cửa nhà máy không chỉ là cách thức quảng cáo. Mặc dù Xiaomi đã đạt được thành công vang dội trên thị trường điện thoại thông minh và mở rộng dòng sản phẩm của mình, bao gồm tai nghe, máy hút bụi robot, đồng hồ thông minh và máy lọc không khí, nhưng các lãnh đạo công ty vẫn không hài lòng với việc phụ thuộc vào các nhà cung cấp bên thứ ba cho hầu hết các linh kiện. Họ so sánh quy trình sản xuất này với việc lắp ráp các khối Lego.

Công ty đã đầu tư mạnh vào nghiên cứu và phát triển, với mục tiêu sản xuất các thiết bị được cấu tạo gần như hoàn toàn từ các linh kiện được sản xuất tại chính các cơ sở của mình.

Nhà máy được thiết kế để hỗ trợ tầm nhìn đó đã được xây dựng cách đây 5 năm. Thử nghiệm đầu tiên là với điện thoại thông minh. Sau nhiều năm bán các thiết bị dành cho thị trường đại chúng, Xiaomi đã giới thiệu một chiếc điện thoại gập cao cấp. Mẫu đầu tiên được ra mắt vào năm 2024, và doanh số bán hàng trong năm tiếp theo đã tăng vọt.

Từ đó, Xiaomi chuyển hướng sang thị trường ô tô, cạnh tranh với Tesla, giống như cách họ đã thành công trong việc chiếm lĩnh thị phần của Apple và Samsung.

Du lịch nhà máy cũng đang trở thành một phần của chiến lược quốc gia của Trung Quốc. Các chuyên gia dự kiến sẽ có tới 20 triệu lượt khách tham quan các khu công nghiệp mỗi năm vào năm 2027, kết hợp giữa việc quảng bá hình ảnh và thúc đẩy kinh tế.

Trong trường hợp của Xiaomi, lợi ích thu được rất rõ ràng. Đó là sự tin tưởng của công chúng với thương hiệu, sản phẩm trở nên phổ biến hơn, và năng lực công nghệ của công ty được phô diễn.

Xiaomi từng xem Apple là hình mẫu lý tưởng. Ngày nay, họ đã làm được điều mà Apple chưa từng làm được – biến một nhà máy sản xuất ô tô thành một điểm đến không thể bỏ qua. Nhiều ý kiến cho rằng, đây mới chỉ là khởi đầu.