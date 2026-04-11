Vũ khí chống tăng 'bỏ gọn trong ba lô' của Mỹ tạo ra cuộc cách mạng chiến trường

Bạch Dương |

Mỹ đã phát triển loại tên lửa chống tăng có kích thước vừa vặn trong một chiếc túi xách, giúp binh lính dễ dàng mang vác.

Vũ khí chống tăng mới của Mỹ: Hellhound S3 tạo ra cuộc cách mạng chiến trường - Ảnh 1.


Lính bộ binh Mỹ sẽ sớm có thể mang vũ khí chống tăng rất nhỏ gọn khi mới đây Công ty Cummings Aerospace đã công bố Hellhound S3 - Loại đạn tuần kích này xóa nhòa ranh giới giữa máy bay không người lái và tên lửa chống tăng dẫn đường chính xác. Ưu điểm chính của sản phẩm này là vừa vặn trong ba lô tiêu chuẩn của một người lính.

Về ngoại hình, Hellhound S3 trông giống như một tên lửa hành trình thu nhỏ. Nó có chiều dài khoảng 1m và nặng từ 11 đến 17kg, tùy thuộc vào đầu đạn, trong đó bao gồm nhiều loại để lựa chọn.

Loại đạn tuần kích này được phóng thẳng đứng từ bệ phóng trên mặt đất. Một động cơ phản lực turbo cung cấp năng lượng cho tên lửa, giúp nó tăng tốc lên đến 618km/h. Hellhound có thể bay xa 60km từ điểm phóng.

Vũ khí chống tăng mới của Mỹ: Hellhound S3 tạo ra cuộc cách mạng chiến trường - Ảnh 2.

Thử nghiệm phóng vũ khí chống tăng Hellhound S3.

Vũ khí này được in 3D, thiết kế dạng module cho phép người lính thay đổi đầu đạn ngay tại chiến trường mà không cần dụng cụ chỉ trong vòng hai phút.

Đầu đạn xuyên giáp được sử dụng để chống lại xe tăng, trong khi đầu đạn phân mảnh nổ mạnh được sử dụng để chống lại bộ binh và công sự. Một phiên bản đặc biệt cũng có sẵn để trấn áp tác chiến điện tử của đối phương.

Các bài thử nghiệm gần đây tại thao trường Pendleton ở bang Oregon đã xác nhận những đặc tính thiết kế đã nêu. Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Hoa Kỳ mới đây đã xếp hạng Hellhound ở Cấp độ Sẵn sàng Công nghệ 7 (TRL-7), điều này có nghĩa là nó gần như đã có thể được sản xuất hàng loạt.

Theo Topwar
Theo dõi thêm trên Xem tất cả
