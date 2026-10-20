Vũ khí chính chống UAV cảm tử - tên lửa 9M333 đã được giao cho Quân đội Nga

Tập đoàn Kalashnikov đã xuất xưởng thêm một lô tên lửa phòng không 9M333 nữa, nằm trong kế hoạch hợp đồng năm 2026.

Theo thông cáo báo chí của Tập đoàn Kalashnikov, việc giao hàng đang được tiến hành sớm hơn dự kiến. Tên lửa 9M333 rất được ưa chuộng trong Lực lượng Phòng không nhờ hiệu quả cao trong điều kiện chiến đấu thực tế.

Loại đạn đánh chặn này trang bị cho hệ thống phòng không Strela-10 và các phiên bản nâng cấp của nó. Ưu điểm chính của tên lửa nằm ở đầu dò chống nhiễu. Trong chiến đấu hiện đại, với sự tràn ngập của tác chiến điện tử, 9M333 có thể hoạt động hiệu quả ở 3 chế độ.

Ban ngày, nó sử dụng chế độ dẫn đường mục tiêu, hay tương phản quang học. Ban đêm, nó sử dụng đầu dò hồng ngoại, cho phép phát hiện bức xạ nhiệt từ động cơ.

Ngoài ra, tên lửa có thể sử dụng chế độ đặc biệt, sử dụng thuật toán đặc biệt cho phép nó bỏ qua mồi bẫy nhiệt có thể phóng ra từ mục tiêu và lao thẳng vào nguồn phát nhiễu.

Nguyên tắc "bắn và quên" cho phép kíp chiến đấu Strela-10 ngay lập tức thay đổi vị trí sau khi phóng mà không cần chờ mục tiêu bị bắn trúng, điều này rất quan trọng đối với khả năng sống sót.

Tên lửa 9M333 có tốc độ trung bình 550m/s với khả năng tấn công nhiều loại mục tiêu khác nhau, từ tên lửa hành trình bay thấp đến máy bay không người lái cảm tử ở độ cao từ 10 đến 3.500m.

Tên lửa 9M333 giúp nâng tầm hệ thống phòng không Strela-10.

Hệ thống phòng không Strela-10 với tên lửa 9M333 đang được sử dụng tích cực để yểm trợ các đơn vị tấn công tiền tuyến và những đoàn xe tiếp tế khỏi cuộc tấn công của máy bay không người lái FPV và các loại đạn tuần kích.

Những kíp chiến đấu Strela-10 đã thành công trong việc bảo vệ bầu trời phía trên các cây cầu và cầu phao có tầm quan trọng chiến lược, nơi Quân đội Ukraine thường tập trung số lượng lớn nhất các máy bay không người lái cảm tử.

Nhờ khả năng cơ động cao của khung gầm bánh xích và khả năng khai hỏa từ vị trí dừng ngắn, các hệ thống Strela-10 có thể được triển khai gần tuyến tiếp xúc để đánh chặn máy bay không người lái trinh sát đang cố gắng phát hiện vị trí pháo binh của Nga.

Là một phần của lưới lửa phòng không nhiều lớp, tên lửa 9M333 có khả năng đánh chặn hiệu quả tên lửa hành trình bay thấp ở giai đoạn cuối của quỹ đạo, bổ sung cho những hệ thống Tor và Pantsir.

Một quân nhân vận hành hệ thống Strela-10 đã ghi nhận độ tin cậy cao của loại đạn thế hệ mới khi cho biết ưu điểm chính của 9M333 so với các loại tên lửa cũ hơn là "khả năng thông minh". Khi đối diện mồi bẫy, tên lửa vẫn không bị ảnh hưởng, đầu dò chỉ đơn giản là bỏ qua sự nhiễu sóng và khóa mục tiêu.

Binh sĩ này giải thích rằng máy bay không người lái hạng nặng Baba Yaga có thể mang theo mồi nhử, đây là một mục tiêu khó bắn trúng.

"Các tên lửa cũ thường bắn trượt, trong khi 9M333 tiếp cận một cách tự tin. Bạn có thể thấy cách đầu dò lọc ra mục tiêu giả. Đối với chúng tôi, những người đang làm việc trên mặt đất, đó là vấn đề sống còn.

Hệ thống phòng không Strela-10 với những tên lửa này hiện là chiếc ô phòng thủ chống máy bay không người lái cảm tử chính của chúng tôi", người lính Nga giải thích.