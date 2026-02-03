Các nhà phát triển vừa công bố một số đặc điểm kỹ thuật của thiết bị không người lái dưới nước Marichka, cho thấy tiềm năng lớn trong việc sử dụng cho các nhiệm vụ quân sự và phá hoại trên biển.

Đây được coi là một bước tiến quan trọng trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng của Ukraine.

Theo thông tin từ nhóm phát triển, Marichka là một thiết bị không người lái dưới nước (UUV) được thiết kế để thực hiện nhiều loại nhiệm vụ, bao gồm trinh sát, vận chuyển hàng hóa và tấn công.

Một số đặc điểm nổi bật được tiết lộ gồm chiều dài khoảng 6 mét, đường kính thân 1 mét, trọng lượng 1 tấn, tải trọng hữu ích 200 kg, tầm hoạt động lên tới 1.000 km và khả năng di chuyển dưới nước trong thời gian dài ở độ sâu lớn.

Marichka được thiết kế để có thể mang theo nhiều loại trang bị, từ thiết bị trinh sát đến chất nổ, nhằm phá hủy các mục tiêu trên biển.

Với tầm hoạt động xa và khả năng mang tải trọng đáng kể, thiết bị này có thể trở thành một công cụ chiến lược trong việc phá hoại các tuyến đường biển và hạ tầng quân sự của đối phương.

Các nhà phát triển nhấn mạnh rằng Marichka không chỉ là một phương tiện tấn công mà còn có thể phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau.

Thiết bị có thể được sử dụng để trinh sát dưới nước nhằm thu thập thông tin về hoạt động của đối phương, vận chuyển hàng hóa đến các vị trí khó tiếp cận, hoặc mang theo chất nổ để phá hủy tàu chiến, cầu cảng và các cơ sở hạ tầng quan trọng.

Việc công bố các thông số kỹ thuật của Marichka cho thấy Ukraine đang tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ quốc phòng hiện đại. Trong bối cảnh chiến sự, những thiết bị như Marichka có thể đóng vai trò quan trọng trong việc thay đổi cán cân trên biển, giúp Ukraine mở rộng khả năng tấn công và phòng thủ.

Marichka là một thiết bị không người lái dưới nước dài 6 mét, nặng 1 tấn, có thể mang tải trọng 200 kg và hoạt động trong phạm vi 1.000 km. Với khả năng đa nhiệm, từ trinh sát đến phá hoại, thiết bị này hứa hẹn sẽ trở thành một công cụ chiến lược trong kho vũ khí của Ukraine.