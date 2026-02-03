Một câu chuyện hy hữu xảy ra tại London vào năm ngoái đã phần nào giải mã lý do iPhone luôn đắt đỏ và có sức bán vượt xa mọi đối thủ Android. Chuyện kể rằng, một nhóm cướp sau khi giật điện thoại đã quyết định đem trả lại cho khổ chủ ngay khi nhận ra đó không phải là iPhone.

Hành động này vô tình phản ánh một thực tế: iPhone là món đồ công nghệ khao khát của số đông và có khả năng giữ giá cực tốt. Một chiếc iPhone cũ, nếu có thể mở khóa, luôn được giá hơn hẳn một chiếc Android cùng thời điểm ra mắt.

Sau gần hai thập kỷ kể từ khi chiếc iPhone đầu tiên thay đổi thế giới, sức hút của "Táo khuyết" vẫn chưa bao giờ hạ nhiệt. Trang BGR đã chỉ ra những lý do iPhone luôn mang lại giá trị cao hơn so với đối thủ Android suốt bao năm qua.

Di sản từ cuộc cách mạng màn hình cảm ứng

Năm 2007, Apple trình làng iPhone đời đầu với màn hình cảm ứng đột phá, khai tử hoàn toàn bàn phím vật lý. Ngay lập tức, toàn bộ ngành công nghiệp, bao gồm cả Google, buộc phải chuyển mình theo hướng này. Trong khi Apple chọn cách tinh chỉnh iPhone và làm chủ mọi khâu từ phần mềm đến linh kiện phần cứng, Google lại tập trung biến Android thành một hệ điều hành mở, cung cấp miễn phí cho các nhà sản xuất smartphone.

Dù hiện nay cả hai nền tảng đều tương đồng về hiệu năng lẫn tính năng, thậm chí chạy chung các ứng dụng và trò chơi, nhưng iPhone luôn được các nhà phát triển ưu ái. Các ứng dụng mới thường xuất hiện trên iOS trước khi đặt chân lên Android. Sự trung thành của người dùng cùng sức hút thương hiệu quá lớn cho phép Apple duy trì mức giá cao chót vót, thậm chí không ngừng đẩy giá bán trung bình lên mức kỷ lục. Ngược lại, các hãng Android không chỉ phải đấu với iPhone mà còn phải "cắn xé" lẫn nhau để giành giật thị phần.

Giá trị của iPhone nằm ở đâu?

Theo BGR, Apple không chỉ bán một thiết bị di động mạnh mẽ; họ bán sự an tâm. Khi mua iPhone, người dùng được cam kết về một thiết bị bền bỉ với vật liệu cao cấp, thời lượng pin ấn tượng và vòng đời sử dụng kéo dài nhiều năm. Apple duy trì "phong độ" cho máy bằng cách hỗ trợ cập nhật iOS ít nhất 5 năm. Ngay cả một chiếc iPhone 5 tuổi vẫn có thể trải nghiệm hầu hết các tính năng mới nhất của hệ điều hành mà không lo bị bỏ lại phía sau.

Chính sách hỗ trợ dài hơi này cũng là "thỏi nam châm" thu hút các nhà phát triển ứng dụng. Một hệ điều hành thống nhất và bảo mật cao giúp iOS trở thành nền tảng hái ra tiền. Ngoài ra, các dịch vụ độc quyền như iMessage hay FaceTime đã tạo nên một rào cản vô hình khiến người dùng khó lòng rời bỏ. Việc tự chủ dòng chip A-series cũng giúp Apple tối ưu hóa tuyệt đối giữa phần cứng và phần mềm – điều mà khó hãng Android nào làm được.

Bên cạnh đó là hệ sinh thái khổng lồ. AirPods, Apple Watch, iPad và Mac kết nối với iPhone mượt mà đến mức việc chuyển sang Android trở thành một "cực hình" đối với những ai đã lỡ sa chân vào "vườn địa đàng" của Apple. Tất cả những yếu tố đó giúp Apple tự tin định vị mình ở phân khúc siêu sang.

Smartphone Android không có giá nghìn đô?

Thực tế, các dòng flagship của Samsung hay Xiaomi vẫn có mức giá ngang ngửa iPhone. Tuy nhiên, áp lực cạnh tranh trong "trại" Android là cực kỳ khốc liệt. Bất kỳ ai cũng có thể dùng Android để tạo ra một chiếc điện thoại, đơn cử như thương hiệu Nothing mới nổi. Nhưng khi một hãng mới gia nhập, họ phải đối đầu với hàng chục đối thủ khác có cấu hình tương đương.

Android thường cạnh tranh bằng cuộc đua thông số, như camera độ phân giải "khủng". Ngặt nỗi, các hãng đều dùng chung nguồn linh kiện, ví dụ như chip Snapdragon của Qualcomm. Điều này khiến họ không thể đẩy giá quá cao, vì người tiêu dùng luôn có thể tìm thấy một lựa chọn khác rẻ hơn với cấu hình tương đương.

Cuối cùng, việc không kiểm soát được hệ điều hành gốc khiến các hãng Android luôn ở thế bị động. Họ có thể tùy biến giao diện (như One UI của Samsung), nhưng cốt lõi vẫn thuộc về Google. Điều này dẫn đến việc tối ưu hiệu năng không thể triệt để như Apple, và việc cập nhật phần mềm thường bị chậm trễ (ngoại trừ dòng Pixel của chính Google).

Chính sự rời rạc trong hệ sinh thái và sự lệ thuộc vào bên thứ ba đã khiến giá trị của điện thoại Android khó lòng bì kịp iPhone trên thị trường chuyển nhượng.