Vụ hiệu trưởng đập bàn, ném cốc trước mặt nhiều giáo viên: Thông tin mới bất ngờ

Bà H.T.P. (Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mai Sơn) cho biết tình cảm giữa bà và bà L.T.H. (Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Thắng - người đã có hành động đập bàn, ném cốc) tốt đẹp.

Sự việc nữ bà L.T.H. (Hiệu trưởng Trường Tiểu học (TH) Yên Thắng, phường Yên Thắng, tỉnh Ninh Bình) đập bàn, ném cốc trước mặt nhiều giáo viên đang nhận được sự quan tâm của dư luận.

Liên quan đến sự việc, theo thông tin trên báo Tiền Phong, ngày 17/8, ông Mai Quang Túc, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Thắng cho biết sau khi báo chí phản ánh về sự việc, UBND phường đã chỉ đạo Trường TH Yên Thắng và Trường TH Mai Sơn cùng các cá nhân liên quan báo cáo để xác minh, làm rõ.

Ông Túc xác nhận đã xảy ra sự việc bà L.T.H. có hành vi thiếu chuẩn mực như trong video. Sự việc xảy ra vào ngày 15/10/2025 tại văn phòng Trường TH Mai Sơn, trong buổi ra chơi giữa giờ của học sinh. Hôm đó, bà L.T.H. về thăm trường cũ và nhờ ông Vũ Tiến Dũng, Phó hiệu trưởng Trường TH Mai Sơn mời giáo viên đến văn phòng của trường để gặp mặt.

Theo báo cáo của UBND phường Yên Thắng do ông Lưu Quang Minh, Chủ tịch UBND phường ký gửi UBND tỉnh Ninh Bình, Sở GD&ĐT, Sở Văn hóa và Thể thao nêu, nguyên nhân ban đầu của sự việc do mâu thuẫn trong công việc giữa bà L.T.H. và bà H.T.P., Hiệu trưởng Trường TH Mai Sơn. UBND phường Yên Thắng đã thành lập tổ công tác tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân mâu thuẫn này và giải quyết vụ việc.

Camera tại văn phòng ghi lại diễn biến sự việc. (Ảnh: Cắt từ clip)

Thời điểm xảy ra sự việc, bà H.T.P. đã có báo cáo qua điện thoại với Trưởng phòng Văn hóa xã hội phường. Tuy nhiên, bà H.T.P. chỉ báo cáo là 2 người có mâu thuẫn chứ không nói rõ. Khi đó, Phòng Văn hóa xã hội và Ban Xây dựng Đảng của phường Yên Thắng đã gặp gỡ và hòa giải mâu thuẫn của 2 nữ hiệu trưởng, từ đó đến nay không phát sinh điều gì. Mới đây khi đoạn video ghi lại sự việc lan truyền, lãnh đạo phường mới vỡ lẽ về những hành vi của bà L.T.H.

Cũng trong sáng 17/8, phóng viên Dân trí liên hệ để xác minh các nội dung có liên quan, bà H.T.P. đã từ chối tiếp và cho biết đang rất bận công việc. Bà cho hay không có có mâu thuẫn gì với bà L.T.H. và nói phóng viên qua phường làm việc cho rõ. Nữ hiệu trưởng nói, bà và bà L.T.H. có tình cảm tốt đẹp. Việc làm của bà L.T.H. có thể do nóng nảy tức thời.

Trước đó, liên quan đến sự việc, trao dổi trên Tạp chí Giáo dục Việt Nam, một lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình cho biết đã nắm được tình hình và đã đề nghị UBND phường phối hợp với Trường TH Yên Thắng sớm làm báo cáo gửi về Sở.

Vị lãnh đạo Sở GD&ĐT Ninh Bình thông tin, vì Trường TH Yên Thắng chịu sự quản lý trực tiếp của UBND phường Yên Thắng nên Sở đã đề nghị phường xác minh sự việc và có kết quả báo cáo về Sở. Sau khi có kết quả chính thức, Sở sẽ cùng thống nhất với UBND phường để đưa ra hình thức xử lý phù hợp tuỳ theo mức độ.