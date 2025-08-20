Vụ hàng trăm cảnh sát đột kích ổ nhóm kinh doanh đa cấp: "Nhiều chị em trốn chồng, trốn con để đi"

Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá ổ nhóm kinh doanh đa cấp trái phép dưới vỏ bọc đầu tư tiền kỹ thuật số TCIS (tiền ảo TCIS) thu hồi trên 30 tỷ đồng và bắt đối tượng cầm đầu là Nguyễn Chánh Đáng (39 tuổi, ở phường Vĩnh Hội, TP.HCM).

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp lấy lời khai của Nguyễn Chánh Đáng (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Bản chất của mô hình này chính là một trò đa cấp biến tướng, lấy tiền của người sau trả cho người trước, lôi kéo bằng hứa hẹn viển vông về lợi nhuận gấp hàng trăm, nghìn lần. Nhưng sự nguy hiểm nằm ở chỗ chúng biết cách lợi dụng những từ khóa “thời thượng” như: Blockchain, trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử, tiền kỹ thuật số để lôi kéo, dụ dỗ người dân tham gia đầu tư.

Khi phát hiện nhóm trên chuẩn bị tổ chức một hội thảo quy mô gần 200 người tại Khu du lịch Ao Vua, xã Suối Hai, Hà Nội vào ngày 9/8 nhằm khuếch trương thanh thế, lôi kéo thêm nạn nhân, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ được huy động ập vào, bắt giữ các đối tượng cầm đầu, giúp sức…

Chuyên án được khám phá đã kịp thời ngăn chặn nhóm đối tượng phạm tội, không để xảy ra tình trạng hàng ngàn, hàng vạn người dân bị lôi kéo, dụ dỗ.

Mặc dù mới đi vào hoạt động từ tháng 6/2024 đến tháng 7/2025, nhóm lừa đảo đã lập hơn 4.000 tài khoản với tổng số tiền đầu tư lên đến hơn 2 triệu USDT tương ứng số tiền hơn 50 tỷ đồng (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Theo thông tin trên tờ Công an nhân dân, trong các bị hại có ông N.V.T (80 tuổi), ông T cho biết, lần đầu được người quen dẫn vào hội thảo để nhận quà.

Còn anh N.T.H (SN 1956), trú tại Hà Nội cho hay, đã đầu tư 1.100 USDT, số tiền này anh tích cóp sau khi nghỉ hưu, được các đối tượng trả lãi suất 8,67%/1 tháng và 104%/1 năm.

Nghe và tin lời đối tượng, chị T.H, quê ở tỉnh Hà Tĩnh đã đầu tư hơn 400.000 USDT, anh L.M.T, ở tỉnh Quảng Ninh đầu tư hơn 500.000 USD, hay chị N.T.D, quê ở tỉnh Lào Cai đã đầu tư số tiền khủng 15.000 USDT.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, khi lực lượng công an ập vào kiểm tra, hàng trăm người đang say sưa lắng nghe, trao đổi.

Điều đáng nói, phần lớn "nhà đầu tư" có mặt ở hội thảo là người lớn tuổi, cựu chiến binh, cán bộ hưu trí; thậm chí "rất nhiều chị em trốn chồng, trốn con để đi". Có những người bình thường không dám ăn tiêu, nhưng sau khi được mời gọi thì sẵn sàng nộp cả triệu USD để trở thành nhà đầu tư lớn.

"Cảnh sát ập vào rồi, nhiều người vẫn không biết mình bị lừa, đến khi được giải thích thì xấu hổ", tờ Thanh niên thuật lại lời thiếu tướng Tuấn.