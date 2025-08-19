HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt Ngô Thị Kim Ánh và chồng

Duy Anh |

Hai đối tượng đã áp sát một phụ nữ đang mua bánh mì bên lề đường, cướp sợi dây chuyền trị giá khoảng 15 triệu đồng.

Ngày 19/8, Công an tỉnh An Giang thông tin, vào khoảng 8h30' sáng qua, bà Trần Thị B. (ngụ xã Giang Thành, tỉnh An Giang) đang đứng bên lề đường chờ mua bánh mì thì bị 2 đối tượng đi xe gắn máy áp sát giật sợi dây chuyền vàng trị giá khoảng 15 triệu đồng.

Các đối tượng gây án được xác định là vợ chồng Phan Thành Hiếu (26 tuổi) và Ngô Thị Kim Ánh (20 tuổi), cùng trú tại xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp. 

Các đối tượng Ngô Thị Kim Ánh, Phan Thành Hiếu tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh An Giang).

Sau khi giật được tài sản, 2 đối tượng bị Công an xã Giang Thành và người dân truy đuổi, khoảng 30 phút thì lực lượng Công an đã bắt giữ được Hiếu và Ánh, thu giữ tang vật gồm 1 sợi dây chuyền vàng 18K, 1 xe gắn máy không biển số là phương tiện các đối tượng dùng để gây án. 

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện Công an xã Giang Thành đang tạm giữ các đối tượng để phục vụ điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Miền Bắc sẽ có mưa to trong nhiều ngày tới
Tags

báo công an

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

vàng

Công an xã

bắt giữ

Cướp giật tài sản

công an An Giang

truy bắt

dây chuyền

Hay độc lạ

Ngô Thị Kim Ánh

bắt Ngô Thị Kim Ánh

phan thành hiếu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại