Bắt Ngô Thị Kim Ánh và chồng

Ngày 19/8, Công an tỉnh An Giang thông tin, vào khoảng 8h30' sáng qua, bà Trần Thị B. (ngụ xã Giang Thành, tỉnh An Giang) đang đứng bên lề đường chờ mua bánh mì thì bị 2 đối tượng đi xe gắn máy áp sát giật sợi dây chuyền vàng trị giá khoảng 15 triệu đồng.

Các đối tượng gây án được xác định là vợ chồng Phan Thành Hiếu (26 tuổi) và Ngô Thị Kim Ánh (20 tuổi), cùng trú tại xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp.

Các đối tượng Ngô Thị Kim Ánh, Phan Thành Hiếu tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh An Giang).

Sau khi giật được tài sản, 2 đối tượng bị Công an xã Giang Thành và người dân truy đuổi, khoảng 30 phút thì lực lượng Công an đã bắt giữ được Hiếu và Ánh, thu giữ tang vật gồm 1 sợi dây chuyền vàng 18K, 1 xe gắn máy không biển số là phương tiện các đối tượng dùng để gây án.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện Công an xã Giang Thành đang tạm giữ các đối tượng để phục vụ điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.