Miền Bắc sẽ có mưa to trong nhiều ngày tới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay (18/8), khu vực Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Mưa lớn tại khu vực này dự báo kéo dài đến hết ngày mai.

Từ ngày 20/8, mưa lớn giảm dần ở khu vực Đông Bắc Bộ và tiếp tục mở rộng ra vùng núi và trung du phía Bắc (Ảnh: CAND).

Từ ngày 20 đến 23/8, vùng mưa sẽ mở rộng sang vùng núi và trung du phía Bắc do ảnh hưởng của hoàn lưu suy yếu từ áp thấp nhiệt đới.

Cũng theo nhận định của cơ quan khí tượng, từ nay đến cuối tháng 8, Bắc Bộ ít có khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 18 và ngày 19/8

Thời tiết Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ từ 23-30 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Nhiệt độ từ 22-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 23-30 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc (Thanh Hóa - Nghệ An) có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 25-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 19-29 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-34 độ.