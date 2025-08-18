Khám xét nhà Đồng Phước Hiệu

Ngày 17/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Xuân Phú (TP Đà Nẵng) làm rõ, tạm giữ 2 đối tượng có hành vi "Gây rối trật tự công cộng" và "Đe dọa giết người".

Trước đó 2 ngày, Công an xã Xuân Phú tiếp nhận tin báo tố giác về tội phạm của anh Đoàn C.H. (34 tuổi), trú xã Xuân Phú về việc bị 2 đối tượng đến quán bida do anh H. làm chủ gây rối và dùng súng dọa giết.

Hai đối tượng Nguyễn Tường và Đồng Phước Hiệu cùng khẩu súng tang vật tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 20h ngày 14/8, do mâu thuẫn từ trước nên Nguyễn Tường (20 tuổi) và Đồng Phước Hiệu (30 tuổi), trú cùng xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng đến trước quán bida của anh H. để giải quyết.

Tại đây, Hiệu sử dụng một khẩu súng Rulo đưa lên trời bắn 1 phát làm mọi người hoảng sợ bỏ chạy. Sau đó, Hiệu cầm súng dí vào đầu anh H. dọa sẽ “bắn bể đầu”. Do lo sợ nên anh H. không phản ứng gì. Lúc này, Tường xông vào, dùng đầu húc vào mặt anh H. rồi cả 2 đối tượng bỏ đi.

Trên đường về, khi đi ngang qua quán nhậu của anh trai anh H., Hiệu tiếp tục nổ súng chỉ thiên 2 phát để thị uy.

Đến sáng ngày 15/8, Đồng Phước Hiệu đến trụ sở Công an xã Xuân Phú đầu thú và khai nhận sau đó đã vứt súng xuống cầu Hương An để che giấu. Cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Xuân Phú triệu tập đối tượng Nguyễn Tường về trụ sở làm việc.

Khám xét tại nhà Đồng Phước Hiệu, cơ quan Công an thu giữ 1 khẩu súng (dạng súng hơi bắn đạn chì); 1 hộp nhựa chứa nhiều viên đạn.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự tạm giữ hình sự đối tượng Đồng Phước Hiệu và Nguyễn Tường để điều tra làm rõ hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Đe dọa giết người”.



