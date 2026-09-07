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Vụ gian lận tại điểm thi Bắc Ninh: Thí sinh chép bài bị trừ 50% điểm Toán

Văn Chương
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Thí sinh H.P.N. ở Bắc Ninh bị hủy kết quả tốt nghiệp THPT 2026 sau khi xác minh có giám thị hỗ trợ làm bài; còn thí sinh chép bài bị trừ 50% điểm Toán.

Trả lời PV Báo điện tử VTC News, lãnh đạo Phòng Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT Bắc Ninh cho biết, vụ việc liên quan đến thí sinh H.P.N. và N.T.T.N. tại điểm thi Trường THPT Lương Tài được xử lý theo quy chế thi tốt nghiệp THPT.

Theo kết quả xác minh của cơ quan chức năng, trong quá trình làm bài môn Toán, H.P.N. nhận được sự hỗ trợ của giám thị số 2. Thí sinh N.T.T.N. ngồi gần H.P.N. và chép bài thi môn Toán của thí sinh này.

- Ảnh 1.

thí sinh chép bài bị trừ 50% điểm Toán. (Ảnh minh họa: AI)

“H.P.N thì bị hủy kết quả thi, còn N.T.T.N thì bị trừ 50% điểm bài thi môn Toán”, lãnh đạo Phòng Quản lý chất lượng giáo dục nói. Điểm môn Toán của thí sinh N.T.T.N từ 9,5 điểm xuống còn 4,75 điểm.

Về quyền lợi dự thi năm sau, lãnh đạo Phòng Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT Bắc Ninh cho biết, quyết định hủy kết quả thi chỉ áp dụng cho kỳ thi hiện tại. Thí sinh H.P.N. vẫn đủ điều kiện đăng ký thi lại vào năm tới nếu có nguyện vọng.

Liên quan đến cán bộ coi thi được xác định có hành vi hỗ trợ thí sinh H.P.N., lãnh đạo Phòng Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT Bắc Ninh cho biết vụ việc đang thuộc thẩm quyền xử lý của cơ quan chức năng.

“Sau khi có kết quả xử lý, cơ quan chức năng sẽ cung cấp thông tin”, lãnh đạo phòng cho hay.

Như vậy, bên cạnh việc xử lý hai thí sinh theo quy chế thi, trách nhiệm của cán bộ coi thi liên quan cũng đang được cơ quan chức năng làm rõ và sẽ được xử lý theo quy định.

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