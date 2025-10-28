Theo đó, 4 nạn nhân tử vong gồm: bà Nguyễn Thị Th. (75 tuổi), Nguyễn Thị Thanh Th. (14 tuổi), Nguyễn Quang Tr. (5 tuổi) và Nguyễn Thị Thanh X. (19 tuổi).

Bốn người còn lại trong gia đình đang được cấp cứu tích cực tại bệnh viện, gồm ông Nguyễn Quang L. (36 tuổi), bà Phan Thị Tú Tr. (34 tuổi, vợ ông L.) cùng hai con gái là Nguyễn Thị Thanh Tr. (11 tuổi) và Nguyễn Thị Thanh Th. (8 tuổi).

Trước đó, khoảng 10h30 sáng cùng ngày, anh N.Q.Th. (SN 1989), bạn thân của anh N.Q.L. (SN 1989, trú thôn Phong Thử 2, xã Điện Bàn Tây), nhiều lần gọi điện cho gia đình anh L. nhưng không liên lạc được.

Khi đến nhà, anh Th. đập cửa kính thông gió phía sau để vào trong thì phát hiện 8 người nằm bất tỉnh. Nghi ngờ các nạn nhân bị ngạt khí do máy phát điện (đang được đặt trong nhà), anh Th. cùng người dân đã vào nhà xem thì phát hiện sự việc.

Lực lượng chức năng và người dân dùng thuyền đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Nhận tin báo, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Điện Bàn Tây đã huy động tất cả lực lượng Ban Chỉ huy phối hợp với nhân dân đưa các nạn nhân đến Trạm Y tế xã tổ chức sơ cứu ban đầu.

Sau đó, do nước lũ gây chia cắt nên các nạn nhân được vận chuyển lên nút giao cao tốc để xe cứu thương đón, đưa ra bệnh viện tại phường Cẩm Lệ cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, do ngạt khí quá nặng, đã có 4 nạn nhân tử vong.

Nguyên nhân ban đầu xác định, 8 người này bị ngạt khí do chạy máy phát điện rồi đóng kín cửa để ngủ dẫn đến ngạt khí.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.