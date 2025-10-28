HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
8 người trong một gia đình ở Đà Nẵng bị ngạt khí

Thống Nhất |

8 người trong một gia đình ở Đà Nẵng phải nhập viện cấp cứu do bị ngạt khí khi chạy máy nổ.

Ngày 28/10, ông Võ Như Phong, Chủ tịch UBND xã Điện Bàn Tây (TP Đà Nẵng), cho biết trên địa bàn xảy ra vụ ngạt khí khiến 8 người trong cùng một gia đình phải nhập viện cấp cứu.

8 người trong một gia đình ở Đà Nẵng bị ngạt khí- Ảnh 1.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h30 cùng ngày, người dân phát hiện tại một gia đình có 8 người (gồm 4 người lớn và 4 trẻ nhỏ) ở thôn Phong Thử bị ngất xỉu do ngạt khí.

Ngay khi nhận tin báo, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, tổ chức đưa các nạn nhân đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu.

Theo ông Phong, do cúp điện, gia đình này phát máy phát điện để nằm ngủ trong phòng có bật điều hòa thì bị ngạt khí.

Trong số 3 người cấp cứu ở Bệnh viện Cẩm Lệ thì đã có 1 người tử vong, 2 người đang tiếp tục chuyển đến Bệnh viện C17 điều trị; 5 người còn lại được đưa vào Bệnh viện Tâm Trí cấp cứu.

Trong 12 giờ tới, dự báo lũ sông Hương tại Kim Long và lũ sông Vu Gia – Thu Bồn sẽ đạt đỉnh cao hơn báo động 3 từ 1,15–1,65 m.

