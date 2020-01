Vụ Đồng Tâm: Phát hiện cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước tài trợ tiền cho đối tượng có liên quan

Tối 17/1, Bộ Công an chính thức thông tin việc phong tòa tài khoản ngân hàng liên quan đến vụ việc tại Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội).



Theo thông báo, qua công tác điều tra vụ án Giết người; Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và Chống người thi hành công vụ, xảy ra tại xã Đồng Tâm; Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội phát hiện một số cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước tài trợ tiền cho các đối tượng có liên quan trong vụ án.

Để phục vụ yêu cầu điều tra, mở rộng vụ án, trong đó có hành vi tài trợ khủng bố, Cơ quan điều tra đã đề nghị các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước phối hợp rà soát, phong tỏa một số tài khoản có liên quan.

Bộ Công an thông báo và đề nghị các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước nâng cao cảnh giác, không gửi tiền vào tài khoản của những người có hành vi kêu gọi tài trợ và thông báo kịp thời cho cơ quan chức năng xác minh, xử lý.

Hiện, Cơ quan chức năng đã phong tỏa tài khoản số 0611001987139 mở tại Ngân hàng VCB mang tên NGUYEN THUY HANH.

Danh sách các tài khoản nghi vấn liên quan, Bộ Công an sẽ thường xuyên cập nhật khi có thông tin.

Trong một diễn biến trước đó, khi Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án trên, Facebook xuất hiện lời kêu gọi quyên góp tiền "phúng điếu và chia sẻ" với gia đình ông Kình.

Kèm theo kêu gọi này là tài khoản cá nhân tên Nguyễn Thúy Hạnh, tại Vietcombank, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội. Nội dung này được nhiều người chia sẻ.

Đến chiều 17/1, trên Facebook nhiều người loan tin tài khoản này, với số dư lên tới 500 triệu đồng, đã bị phong tỏa.

Ngày 10/1, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án về 3 tội danh để điều tra vụ việc xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, hôm 9/1.

Chiều 13/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 22 đối tượng trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.



Cụ thể: Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 19 bị can về hành vi Giết người gồm: Lê Đình Công, Lê Đình Uy, Bùi Văn Niên, Nguyễn Văn Tuyến, Trần Thị La, Bùi Thị Nối, Bùi Văn Tiến, Nguyễn Thị Lụa, Bùi Viết Hiểu, Bùi Văn Tuấn, Nguyễn Quốc Tiến, Lê Đình Doanh, Bùi Thị Đục, Lê Đình Quân, Lê Đình Quang, Nguyễn Văn Duệ, Nguyễn Thị Bét, Trịnh Văn Hải, Nguyễn Văn Quân.

Lê Đình Chức, đang điều trị ở bệnh viện, cũng bị khởi tố bị can và bắt tạm giam về hành vi Giết người.

Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội cũng khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 2 bị can về hành vi Chống người thi hành công vụ, gồm: Lê Đình Hiển, Bùi Viết Tiến.

Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội còn tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng: Nguyễn Thị Dung về hành vi Chống người thi hành công vụ; Nguyễn Xuân Điều, Trần Thị Phượng, Đào Thị Kim về hành vi Giết người.