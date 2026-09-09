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Vụ đỗ ô tô ngay cạnh nơi học sinh đang chào cờ ở Quảng Ninh: Nữ hiệu phó giải trình gì?

Lam Giang (Tổng hợp)
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Ngày xảy ra sự việc là ngày đầu tiên nữ hiệu phó đến làm việc tại Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt cơ sở 3.

Liên quan đến sự việc chiếc ô tô đỗ ngay cạnh nơi học sinh đang tập trung chào cờ xảy ra tại Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (cơ sở 3, phường Việt Hưng, TP Quảng Ninh), ngày 9/9, lãnh đạo UBND phường Việt Hưng cho biết, Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt đã hoàn tất xác minh sự việc, theo thông tin trên báo Dân trí.

Chiếc xe hơi nói trên là của bà T.T.T., Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, phụ trách cơ sở 3. Vào ngày xảy ra sự việc cũng là ngày đầu tiên bà T. đến làm việc tại cơ sở này.

Theo giải trình của nữ hiệu phó, sáng hôm đó, bà đến trường khá sớm và được nhân viên bảo vệ hướng dẫn vị trí đỗ xe. Bà đã đưa ô tô vào sân trường, đỗ sát khu vực nhà bảo vệ theo hướng dẫn. Sau khi tiếp nhận phản ánh, nữ hiệu phó đã điều khiển xe ra khỏi trường. Bà T. nhận lỗi, xin rút kinh nghiệm và cam kết không tái phạm.

Vụ đỗ ô tô ngay cạnh nơi học sinh đang chào cờ ở Quảng Ninh: Nữ hiệu phó giải trình gì? - Ảnh 1.

Hình ảnh chiếc ô tô của nữ hiệu phó đỗ ngay cạnh nơi các học sinh đang tập trung chào cờ gây tranh cãi. (Ảnh: Cắt từ clip)

Trước đó, trao đổi trên báo Thanh Niên, lãnh đạo Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt cho biết nhà trường đang thực hiện quy trình kiểm điểm theo chỉ đạo của UBND phường Việt Hưng.

Vị lãnh đạo Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt cho rằng việc bà T. đỗ ô tô như trên trong khu vực sân trường đang được sử dụng để tổ chức hoạt động tập trung học sinh là chưa phù hợp. Việc này đã làm ảnh hưởng đến mỹ quan, nền nếp, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong trường học.

Nhà trường nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý tại các cơ sở trường học, đặc biệt đối với việc kiểm soát phương tiện trong khuôn viên trường sau sự việc trên.

Như đã đưa tin, ngày 7/9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh chiếc ô tô màu trắng đỗ chình ình ngay cạnh nơi các học sinh đang tập trung chào cờ.

UBND phường Việt Hưng sau đó đã yêu cầu Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt xác minh thời gian, địa điểm, diễn biến vụ việc, xác định phương tiện và cá nhân liên quan; làm rõ việc dừng, đỗ phương tiện tại khu vực trên có phù hợp với nội quy, quy định của trường cũng như yêu cầu bảo đảm trật tự, an toàn và tính trang nghiêm trong hoạt động chào cờ hay không.

Nhà trường phải làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan. Nếu xác định có vi phạm, thiếu sót, hiệu trưởng phải tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, xác định rõ trách nhiệm, nguyên nhân và có hình thức xử lý, chấn chỉnh phù hợp theo thẩm quyền.

UBND phường Việt Hưng yêu cầu Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt và các trường học trên địa bàn tăng cường quản lý, chấn chỉnh nền nếp, kỷ luật, kỷ cương; quán triệt cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc chấp hành nội quy, quy định của nhà trường.

Các trường không để phương tiện dừng, đỗ tại những khu vực ảnh hưởng đến không gian hoạt động chung, trật tự, an toàn của học sinh; chủ động rà soát, bố trí khu vực để phương tiện phù hợp.

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Tags

đỗ xe

Hiệu phó

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