HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Biệt thự đồ sộ gần 1.000m2 được "thần đèn" di dời để làm đường ở Bắc Ninh: Chủ nhà tiết lộ chi phí

Lam Giang (Tổng hợp)
|

Ngôi biệt thự sẽ được dịch chuyển sang vị trí mới cách vị trí cũ 200m.

Thông tin về ngôi biệt thự 4 tầng với tổng diện tích gần 1.000m2 (tọa lạc tại tổ dân phố Lẽ, phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) nằm trong diện giải phóng mặt bằng để nhường đất cho dự án đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội đã nhận được sự quan tâm của dư luận thời gian qua.

Thay vì phá dỡ công trình, chủ nhà đã quyết định thuê “thần đèn” dịch chuyển căn biệt thự sang vị trí mới, cách vị trí cũ khoảng 200m để bảo toàn giá trị của ngôi nhà.

Thông tin trên báo VOV cho hay, căn biệt thự này được xây dựng kiên cố, có 4 sàn, mỗi sàn cao gần 20m, diện tích mỗi sàn khoảng 243m2, tổng diện tích gần 970m2. Công trình nằm trên thửa đất rộng 517m2, có 3 mặt tiền. Ghi nhận hiện tại, căn biệt thự đã được kích nâng khỏi nền móng. Đường di chuyển và phần móng mới tại vị trí dự kiến đặt công trình cũng đang được đơn vị thi công khẩn trương hoàn thiện.

Biệt thự lộng lẫy gần 1.000m2 được "thần đèn" di dời để làm đường ở Bắc Ninh: Chủ nhà tiết lộ về chi phí - Ảnh 1.

Cận cảnh căn biệt thự đồ sộ đang được "thần đèn" dịch chuyển sang vị trí mới. (Ảnh: Báo Xây dựng)

Trao đổi trên báo Xây Dựng, ông Nguyễn Công Sơn, chủ căn biệt thự cho biết, chỉ tính riêng căn biệt thự, gia đình được bồi thường hơn 10 tỷ đồng, chưa tính tiền đất.

Chia sẻ về phương án di chuyển toàn bộ khối nhà nặng hàng trăm tấn, ông Sơn cho hay đơn vị thi công đã xây dựng đường băng bằng bê tông cốt thép, dày từ 15 - 20cm trên khu vực đất công và đường giao thông trong khu đô thị phía nam phường Thuận Thành. Đường bằng được các kỹ sư tính toán có thể chịu được xe tăng nặng hàng chục tấn.

Sau khi có đường bằng, đội thợ sẽ dùng kích để nâng bổng toàn bộ biệt thự khỏi móng cũ. Hàng trăm con lăn bằng ống thép được đặt bên dưới đáy, tạo thành đường ray rồi di chuyển cả căn biệt thự đến vị trí mới.

Theo ông Sơn, trước khi di dời, ông đã chụp ảnh lại hiện trạng khu vực đất công, đường giao thông. Gia đình cam kết sẽ hoàn trả đúng hiện trạng ban đầu của khu đất, đường giao thông sau khi hoàn thành việc di chuyển ngôi nhà.

Biệt thự lộng lẫy gần 1.000m2 được "thần đèn" di dời để làm đường ở Bắc Ninh: Chủ nhà tiết lộ về chi phí - Ảnh 2.

Ngôi biệt thự sẽ được di dời sang vị trí cách đó 200m. (Ảnh: VTC News)

Về chi phí thuê "thần đèn", chủ nhà tiết lộ hiện chưa có con số cụ thể do việc di dời mới bắt đầu. Tuy nhiên, ông Sơn cho rằng số tiền bỏ ra hàng tỷ đồng để di dời là chắc chắn. Dự kiến, việc di dời căn biệt thự sẽ hoàn thành trong vòng một tháng.

Cũng trên báo Xây dựng, đại diện Phòng Kinh tế hạ tầng và Đô thị phường Thuận Thành cho hay, ngày 7/9, UBND phường Thuận Thành đã cấp giấy phép di dời công trình số 20/GPDDCT cho ông Nguyễn Công Sơn. Thời gian cấp phép di chuyển căn biệt thự là 45 ngày kể từ ngày cấp.

Biệt thự lộng lẫy gần 1.000m2 được "thần đèn" di dời để làm đường ở Bắc Ninh: Chủ nhà tiết lộ về chi phí - Ảnh 3.

Chủ nhà xác định chi tiền tỷ để di chuyển ngôi biệt thự. (Ảnh: VTC News)

Trên báo VietNamNet, đại diện UBND phường Thuận Thành thông tin, chính quyền đã nắm phương án di dời căn biệt thự và tổ chức cuộc họp với các bên liên quan. Chính quyền địa phương yêu cầu chủ sở hữu cam kết bảo đảm an toàn về người và tài sản trong suốt quá trình di dời. Chủ sở hữu phải có trách nhiệm khắc phục, bồi thường theo quy định trường hợp việc di chuyển gây ảnh hưởng hoặc làm hư hỏng hạ tầng, công trình lân cận.

Chủ sở hữu phải thông báo theo quy định khi bắt đầu di chuyển công trình để chính quyền địa phương nắm tình hình và phối hợp quản lý.

Việc di chuyển nguyên khối một căn biệt thự quy mô lớn đòi hỏi phải có phương án phù hợp về kết cấu, kỹ thuật di chuyển và bảo đảm an toàn cho người, tài sản cũng như hệ thống hạ tầng trong khu vực.

Đôi nam nữ tử vong nhiều ngày trong phòng trọ ở TP.HCM: Thông tin về nạn nhân
Tags

sân bay

giải phóng mặt bằng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

01:49
Quyết định khởi tố Giám đốc Nguyễn Thị Nga Huyền 49 tuổi và 9 cán bộ bảo vệ rừng

Quyết định khởi tố Giám đốc Nguyễn Thị Nga Huyền 49 tuổi và 9 cán bộ bảo vệ rừng

02:44
Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

01:02
SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm

SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm

01:25
VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

01:13
Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

01:29
Range Rover ra mắt phiên bản thuần điện đầu tiên trong dòng SUV đầu bảng: Đi 600 km/sạc

Range Rover ra mắt phiên bản thuần điện đầu tiên trong dòng SUV đầu bảng: Đi 600 km/sạc

01:23
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại