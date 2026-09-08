Biệt thự đồ sộ gần 1.000m2 được "thần đèn" di dời để làm đường ở Bắc Ninh: Chủ nhà tiết lộ chi phí

Ngôi biệt thự sẽ được dịch chuyển sang vị trí mới cách vị trí cũ 200m.

Thông tin về ngôi biệt thự 4 tầng với tổng diện tích gần 1.000m2 (tọa lạc tại tổ dân phố Lẽ, phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) nằm trong diện giải phóng mặt bằng để nhường đất cho dự án đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội đã nhận được sự quan tâm của dư luận thời gian qua.

Thay vì phá dỡ công trình, chủ nhà đã quyết định thuê “thần đèn” dịch chuyển căn biệt thự sang vị trí mới, cách vị trí cũ khoảng 200m để bảo toàn giá trị của ngôi nhà.

Thông tin trên báo VOV cho hay, căn biệt thự này được xây dựng kiên cố, có 4 sàn, mỗi sàn cao gần 20m, diện tích mỗi sàn khoảng 243m2, tổng diện tích gần 970m2. Công trình nằm trên thửa đất rộng 517m2, có 3 mặt tiền. Ghi nhận hiện tại, căn biệt thự đã được kích nâng khỏi nền móng. Đường di chuyển và phần móng mới tại vị trí dự kiến đặt công trình cũng đang được đơn vị thi công khẩn trương hoàn thiện.

Cận cảnh căn biệt thự đồ sộ đang được "thần đèn" dịch chuyển sang vị trí mới. (Ảnh: Báo Xây dựng)

Trao đổi trên báo Xây Dựng, ông Nguyễn Công Sơn, chủ căn biệt thự cho biết, chỉ tính riêng căn biệt thự, gia đình được bồi thường hơn 10 tỷ đồng, chưa tính tiền đất.

Chia sẻ về phương án di chuyển toàn bộ khối nhà nặng hàng trăm tấn, ông Sơn cho hay đơn vị thi công đã xây dựng đường băng bằng bê tông cốt thép, dày từ 15 - 20cm trên khu vực đất công và đường giao thông trong khu đô thị phía nam phường Thuận Thành. Đường bằng được các kỹ sư tính toán có thể chịu được xe tăng nặng hàng chục tấn.

Sau khi có đường bằng, đội thợ sẽ dùng kích để nâng bổng toàn bộ biệt thự khỏi móng cũ. Hàng trăm con lăn bằng ống thép được đặt bên dưới đáy, tạo thành đường ray rồi di chuyển cả căn biệt thự đến vị trí mới.

Theo ông Sơn, trước khi di dời, ông đã chụp ảnh lại hiện trạng khu vực đất công, đường giao thông. Gia đình cam kết sẽ hoàn trả đúng hiện trạng ban đầu của khu đất, đường giao thông sau khi hoàn thành việc di chuyển ngôi nhà.

Ngôi biệt thự sẽ được di dời sang vị trí cách đó 200m. (Ảnh: VTC News)

Về chi phí thuê "thần đèn", chủ nhà tiết lộ hiện chưa có con số cụ thể do việc di dời mới bắt đầu. Tuy nhiên, ông Sơn cho rằng số tiền bỏ ra hàng tỷ đồng để di dời là chắc chắn. Dự kiến, việc di dời căn biệt thự sẽ hoàn thành trong vòng một tháng.

Cũng trên báo Xây dựng, đại diện Phòng Kinh tế hạ tầng và Đô thị phường Thuận Thành cho hay, ngày 7/9, UBND phường Thuận Thành đã cấp giấy phép di dời công trình số 20/GPDDCT cho ông Nguyễn Công Sơn. Thời gian cấp phép di chuyển căn biệt thự là 45 ngày kể từ ngày cấp.

Chủ nhà xác định chi tiền tỷ để di chuyển ngôi biệt thự. (Ảnh: VTC News)

Trên báo VietNamNet, đại diện UBND phường Thuận Thành thông tin, chính quyền đã nắm phương án di dời căn biệt thự và tổ chức cuộc họp với các bên liên quan. Chính quyền địa phương yêu cầu chủ sở hữu cam kết bảo đảm an toàn về người và tài sản trong suốt quá trình di dời. Chủ sở hữu phải có trách nhiệm khắc phục, bồi thường theo quy định trường hợp việc di chuyển gây ảnh hưởng hoặc làm hư hỏng hạ tầng, công trình lân cận.

Chủ sở hữu phải thông báo theo quy định khi bắt đầu di chuyển công trình để chính quyền địa phương nắm tình hình và phối hợp quản lý.

Việc di chuyển nguyên khối một căn biệt thự quy mô lớn đòi hỏi phải có phương án phù hợp về kết cấu, kỹ thuật di chuyển và bảo đảm an toàn cho người, tài sản cũng như hệ thống hạ tầng trong khu vực.