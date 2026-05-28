Vụ điều thêm ô tô "khóa đuôi" xe người khác, khoe khoang mối quan hệ: Cái giá phải trả

Liên quan đến vụ việc người đàn ông điều ô tô để “khóa đuôi” không cho xe khác di chuyển xảy ra dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ gây xôn xao mạng xã hội, ngày 28/5, Tòa án nhân dân khu vực 1 tỉnh Hà Tĩnh đã đưa ra xét xử Nguyễn Viết Linh (41 tuổi, trú phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Thông tin trên báo VnExpress cho hay, tại tòa, Linh bày tỏ hối hận, thừa nhận hành vi của mình là “nóng giận mất khôn” và mong được tòa giảm nhẹ hình phạt.

Theo trình bày của Linh, thời điểm xảy ra sự việc đã đỗ ô tô trong ngõ 71, đường Quang Linh, phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh để vào nhà dì ruột của vợ chúc Tết. Vì không có ai ở nhà nên bị cáo định đi ra luôn. Cùng lúc này, Linh nghe thấy tiếng còi báo hiệu từ xe khác nên đi ra và thấy nam thanh niên tiến lại hỏi, trao đổi về việc đỗ xe. Trong lúc trao đổi, do bức xúc nên Linh hành động thiếu kiềm chế.

Nguyễn Viết Linh bị phạt số tiền 50 triệu đồng về hành vi Gây rối trật tự công cộng. (Ảnh: Báo VietNamNet)

Theo bị cáo, sau khi xảy ra sự việc đã gọi điện xin lỗi nam thanh niên. Sự việc sau đó được đưa lên mạng, gây ảnh hưởng lớn đến công việc, gia đình và con cái của bị cáo trong thời gian dài.

Hành vi của Linh được HĐXX nhận định là gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn, gây dư luận xấu trên mạng xã hội. Mặc dù vậy, khi lượng hình cũng cần xem xét nhiều yếu tố như: bị cáo phạm tội lần đầu, ít nghiêm trọng, thành khẩn khai báo. Tòa cho rằng, không cần thiết phải phạt tù đối với bị cáo, mà áp dụng hình phạt tiền để Linh có thể cải tạo, sửa chữa lỗi lầm. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Viết Linh số tiền 50 triệu đồng.

Báo Dân trí thông tin, theo cáo trạng, khoảng 10h20 đến 13h30 ngày 18/2 tức (mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), Nguyễn Viết Linh đã đỗ ô tô biển kiểm soát 38A-612.xx không đúng nơi quy định tại khu vực ngõ 71, đường Quang Lĩnh, gây cản trở khiến ô tô do nam thanh niên 29 tuổi chở người thân đi chúc Tết không di chuyển được.

Khi nam thanh niên yêu cầu Nguyễn Viết Linh di chuyển xe, hai bên đã xảy ra lời qua tiếng lại, cãi vã nhau. Linh tiếp tục điều khiển ô tô BKS 38A-258.xx ra cố ý đỗ chắn phía sau xe của nam thanh niên nhằm không cho xe của người này di chuyển.

Khi lực lượng công an đến làm việc, giữa 2 bên vẫn tiếp tục cãi vã, gây ồn ào tại khu dân cư, gây tụ tập đông người hiếu kỳ, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự và giao thông tại cộng đồng khu dân cư. Trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại một phần diễn biến vụ việc cho thấy, Nguyễn Viết Linh còn có phát ngôn mang tính khoe khoang mối quan hệ và tài sản.

Ngày 26/2, cơ quan chức năng đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Viết Linh, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh về tội Gây rối trật tự công cộng.