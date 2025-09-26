Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tối 26/9 cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Hào Quang (SN 2001, trú tại quận Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo điều tra ban đầu, sáng ngày 17/9, Quang đến quán bi-a trên đường Phúc Diễn (phường Xuân Phương) để đón bạn gái là chị N. (SN 2001, nhân viên của quán). Trong lúc nói chuyện, do ghen tuông, Quang đã chửi bới rồi dùng tay chân hành hung chị N.

Dù được mọi người can ngăn, Quang tiếp tục chạy vào khu vực quầy pha chế lấy một con dao, đe dọa chị N. Trước sự hung hãn của đối tượng, nhân viên và khách trong quán lo sợ bị tấn công nên không ai dám can thiệp. Sau đó, Quang cầm dao ép buộc bạn gái phải đi về cùng.

Hành vi của Quang đã gây mất an ninh trật tự, tạo tâm lý bất an cho người dân trên địa bàn. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Hào Quang để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đối tượng Nguyễn Hào Quang - Ảnh: CA TP Hà Nội

Trước đó, mạng xã hội lan truyền chóng mặt đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông thẳng tay hành hung một cô gái ngay trước cửa quán bi-a, khiến nhiều người không khỏi phẫn nộ, bức xúc.

Trong clip, người đàn ông đẩy cô gái từ trong quán ra ngoài rồi dùng chân đá túi bụi vào nạn nhân. Một phụ nữ khác chạy tới can ngăn nhưng bất thành.

Sau đó, người đàn ông quay vào quán, nhưng khi cô gái vừa kịp đứng lên, người này tiếp tục lao ra, tung cú đạp mạnh khiến cô gái ngã xuống nền gạch.

Chiều 22/9, lãnh đạo Công an phường Xuân Phương đã mời chủ quán bi-a lên làm việc và liên hệ với nạn nhân để ghi lời khai, làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) tội Gây rối trật tự công cộng: "1. Người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. 2. Phạm tội có tổ chức; dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách; gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc đình trệ hoạt động công cộng; hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng… thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm."