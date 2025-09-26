Công an làm rõ, xử lý cô gái sinh năm 1998

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội ngày 26/9 cho biết đơn vị vừa phối hợp Công an xã Ngọc Hồi (huyện Thanh Trì) xác minh, xử lý một trường hợp hoang báo bị cướp xe máy trên địa bàn.

Khoảng 13h30 ngày 24/9/2025, Công an xã Ngọc Hồi tiếp nhận tin trình báo của chị N. (SN 1998, trú xã Đại Thanh, TP Hà Nội) về việc bị hai nam thanh niên cướp xe máy Honda Vision, một điện thoại iPhone 14 Pro Max và 48 triệu đồng tiền mặt tại đường Đại Thanh, thôn Đại Áng.

Ngay sau khi nhận tin, Công an xã Ngọc Hồi phối hợp Đội Trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội tiến hành xác minh. Kết quả điều tra cho thấy nội dung trình báo của chị N. không đúng sự thật. Làm việc tại cơ quan công an, chị N. khai do nợ tiền nên đã bán xe để trả nợ. Lo sợ bị gia đình phát hiện, chị nảy sinh ý định dựng chuyện bị cướp.

Chị N. thừa nhận hành vi sai trái, cam kết không tái phạm.

Chị N. tại cơ quan công an - Ảnh: CA TP Hà Nội

Trước đó, rạng sáng 4/9/2025, Công an phường Bồ Đề (quận Long Biên) tiếp nhận trình báo của anh B. (SN 2004, trú phường Bồ Đề) về việc bị cướp xe máy tại đường Hồng Tiến. Qua xác minh, Công an phường Bồ Đề cùng Phòng Cảnh sát hình sự xác định anh B. đã làm mất xe Honda Dream tại xã Gia Lâm chiều 3/9. Do sợ gia đình trách mắng, anh B. cũng hoang báo bị cướp.

Cơ quan công an đã lập hồ sơ xử lý cả hai trường hợp trên về hành vi tố giác, báo tin về tội phạm sai sự thật, theo Khoản 1, Điều 9 Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng, với mức phạt tiền 3 triệu đồng.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân không được cung cấp thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến cơ quan, tổ chức và cá nhân khác. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.