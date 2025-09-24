Vụ cướp điện thoại của người khuyết tật: Nạn nhân tử vong sau đó, 2 nghi phạm liên quan thế nào?

Liên quan đến vụ việc đôi nam nũ giả vờ mua hàng rồi giật điện thoại của phụ nữ khuyết tật ở Tây Ninh vào chiều ngày 21/9, chiều 24/9, Công an tỉnh Tây Ninh đã xác định 2 nghi phạm là Thị Trúc (32 tuổi; quê Kiên Giang; tạm trú An Giang) và Nguyễn Tiến Đạt (26 tuổi; ngụ xã Mỹ An, Tây Ninh).

Đối tượng Trúc đã bị công an bắt, đối tượng Đạt đang bị công an truy tìm. Nạn nhân là bà N.T.T.T. (46 tuổi, bị khuyết tật) sau đó được phát hiện đã tử vong tại nhà vào ngày 22/9, chỉ 1 ngày sau khi vụ cướp xảy ra.

Phân tích về vụ việc này, Luật sư Nguyễn Anh Thơm, đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, hành vi của 2 đối tượng trong vụ án này thấy, lợi dụng nạn nhân bị khuyết tật bẩm sinh, không có khả năng tự vệ chiếm đoạt chiếc điện thoại rồi nhanh chóng tẩu thoát đã cấu thành tội Cướp giật tài sản. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm g, Khoản 2 Điều 171 Bộ luật hình sự với hình phạt cao nhất đến 10 năm tù.

Đồng quan điểm về hành vi cấu thành tội của 2 nghi phạm, Luật sư Trương Ngọc Liêu, Đoàn Luật sư TP Hà Nội chia sẻ trên PLO thêm rằng về mặt khoa học pháp lý hình sự, Tội cướp giật tài sản thuộc loại tội phạm cấu thành hình thức, tức người phạm tội chỉ cần thực hiện hành vi được mô tả tại phần giả định thì đã cấu thành tội phạm, mà không phụ thuộc vào việc đã chiếm đoạt tài sản hay chưa chiếm đoạt được tài sản, giá trị tài sản là bao nhiêu.

Tuy vậy, việc giám định giá trị tài sản bị chiếm đoạt là chiếc điện thoại trong sự việc trên là cần thiết theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 nhằm mục đích xác định khung hình phạt bị truy tố, cũng như xác định trách nhiệm về mặt dân sự của đối tượng thực hiện hành vi.

Về cái chết của bà T. sau khi vụ việc xảy ra và rơi vào tâm trạng buồn bã, theo luật sư Liêu nhận định, Khoản 4 Điều 171 Bộ luật Hình sự có quy định về tình tiết định khung tăng nặng “làm chết người”.

Tuy nhiên, trong vụ việc trên nạn nhân là người có bệnh án tâm thần, bệnh phổi. Quá trình giật điện thoại cũng không dẫn đến làm té ngã nạn nhân, cái chết cũng không xảy ra đồng thời tại thời điểm các đối tượng thực hiện hành vi mà xảy ra sau đó một khoảng thời gian đủ lâu.

Vì vậy việc có áp dụng tình tiết định khung tăng nặng “làm chết người” trong trường hợp này hay không cần phải được làm rõ qua quá trình điều tra. Đặc biệt làm rõ về nguyên nhân cái chết và mối quan hệ nhân quả giữa nguyên nhân đó với hành vi cướp giật của các đối tượng trong vụ việc trên.

Cảnh 2 đối tượng cướp chiếc điện thoại của bà T.

Ngoài ra, việc bà T. là người khuyết tật là tình tiết có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định khung hình phạt khi cơ quan chức năng thực hiện việc khởi tố điều tra, truy tố, xét xử. Theo đó, phạm Tội cướp giật tài sản đối với người không có khả năng tự vệ là tình tiết định khung hình phạt quy định tại Khoản 2 Điều 171 Bộ luật Hình sự.

Nói về vấn đề này, Luật sư Thơm khẳng định, người khuyết tật là người yếu thế, bị thiệt thòi rất nhiều trong đời sống xã hội nên cần sự quan tâm, giúp đỡ không chỉ gia đình mà toàn xã hội nhưng các đối tượng chỉ vì lòng tham mà không còn chút lương tâm con người cố giật chiếc điện thoại bằng được của nạn nhân bỏ trốn.

Nguyên nhân cái chết của nạn nhân sẽ được cơ quan chức năng làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, hành vi của 2 đối tượng nam nữ là táng tận lương tâm khi nhằm vào người khuyết tật, không có khả năng tự vệ để chiếm đoạt tài sản nên cần phải xử lý nghiêm minh nhất theo quy định của pháp luật.

Lời khai của hung thủ vụ cướp giật điện thoại

Tại cơ quan công an, Trúc khai nhận vào khoảng 11 giờ ngày 21/9, Đạt điều khiển xe máy chở Trúc đến phường Long An để thuê phòng nghỉ.

Tại đây, Đạt rủ Trúc đi tìm tài sản của người sơ hở nhằm chiếm đoạt, còn địa điểm thì Đạt chọn. Do cần tiền tiêu xài nên Trúc đồng ý.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, Đạt và Trúc trả phòng. Đạt tiếp tục điều khiển xe máy chở Trúc chạy vòng quanh phường Long An để tìm tài sản chiếm đoạt.

Khi đến sạp thịt heo tại khu phố Hướng Bình 1, phường Long An, Đạt bảo Trúc giả vờ mua đồ để giật lấy điện thoại của bà T.

Sau khi cướp giật được điện thoại, Đạt chở Trúc đến tiệm cầm đồ trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Long An cầm được 300.000 đồng. Đạt giữ tiền và mua cho Trúc 1 thẻ cào điện thoại mệnh giá 20.000 đồng cùng 1 chai nước ngọt.

Nghi phạm vụ cướp - Ảnh: Người lao động

Đạt tiếp tục chở Trúc đến nhà nghỉ khác để thuê ở. Đến khoảng 9 giờ ngày 23-9, Đạt bảo Trúc vào Bệnh viện Đa khoa Long An tìm tài sản lấy trộm nhưng Trúc không đồng ý. Sau đó, Đạt bỏ đi đâu thì Trúc không biết.

Về phía nạn nhân, theo người thân chia sẻ, từ khi bị cướp giật điện thoại, bà T. buồn rầu, suốt 2 ngày không ăn uống gì.

"Dù gia đình luôn động viên và chăm sóc rất kỹ về sức khỏe nhưng T. vẫn không ăn uống khiến bị kiệt sức rồi qua đời vào ngày 22/9. Không có chuyện T. tự tử như trên mạng xã hội đăng tải"- báo Người lao động dẫn lời bà Lê Ngọc M. là mẹ của nạn nhân nói.

Theo bà M,. chiếc điện thoại trị giá khoảng 3 triệu đồng, được mấy chị em của bà T. mua tặng cho bà để xem phim giải khuây.