Công an tỉnh Quảng Trị ngày 24/9 cho biết, ngày 22/9, Công an xã Hoàn Lão đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã Lưu Hải Bằng (SN 1994, trú Tổ dân phố 5, xã Hoàn Lão) để bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý.
Theo hồ sơ, vào khoảng tháng 4/2025, Lưu Hải Bằng thực hiện hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trên địa bàn xã Hoàn Lão. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương, tạo nhiều vỏ bọc, cắt đứt liên lạc với gia đình nhằm tránh bị phát hiện. Trên cơ sở chứng cứ điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Lưu Hải Bằng.
Nhận được quyết định truy nã, Công an xã Hoàn Lão triển khai lực lượng, thu thập thông tin, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để lần theo dấu vết. Bằng sự kiên trì, mưu trí, ngày 22/9, lực lượng công an phát hiện Bằng bí mật, lén lút trở về thăm gia đình tại Tổ dân phố 5, xã Hoàn Lão.
Tổ công tác lập tức áp sát và bắt giữ thành công đối tượng.
Hiện Lưu Hải Bằng đã được bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) – Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản:
Người nào vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản bằng hợp đồng, sau đó dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt, hoặc đến thời hạn trả lại tài sản mặc dù có điều kiện, khả năng nhưng cố tình không trả… thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
Phạm tội chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng; có tổ chức; lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc danh nghĩa cơ quan, tổ chức; tái phạm nguy hiểm… thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.
Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng thì bị phạt tù từ 5 năm đến 12 năm; từ 500 triệu đồng trở lên thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.
Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.