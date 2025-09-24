Công an tỉnh Quảng Trị ngày 24/9 cho biết, ngày 22/9, Công an xã Hoàn Lão đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã Lưu Hải Bằng (SN 1994, trú Tổ dân phố 5, xã Hoàn Lão) để bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý.

Theo hồ sơ, vào khoảng tháng 4/2025, Lưu Hải Bằng thực hiện hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trên địa bàn xã Hoàn Lão. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương, tạo nhiều vỏ bọc, cắt đứt liên lạc với gia đình nhằm tránh bị phát hiện. Trên cơ sở chứng cứ điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Lưu Hải Bằng.

Đối tượng Lưu Hải Bằng - Ảnh: Công an Quảng Trị

Nhận được quyết định truy nã, Công an xã Hoàn Lão triển khai lực lượng, thu thập thông tin, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để lần theo dấu vết. Bằng sự kiên trì, mưu trí, ngày 22/9, lực lượng công an phát hiện Bằng bí mật, lén lút trở về thăm gia đình tại Tổ dân phố 5, xã Hoàn Lão.

Tổ công tác lập tức áp sát và bắt giữ thành công đối tượng.

Hiện Lưu Hải Bằng đã được bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.