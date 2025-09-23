Bắt Phạm Công Tạo sinh năm 1995

Công an TP Hà Nội ngày 23/9 cho biết, Công an phường Ngọc Hà vừa bắt giữ đối tượng truy nã Phạm Công Tạo (SN 1995, trú xã Hiếu Phụng, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ, ngày 5/5/2023, Tạo đã trộm cắp một bộ máy tính tại khu nhà trọ ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân (cũ). Sau quá trình điều tra, ngày 9/8/2023, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân ra quyết định khởi tố bị can đối với Tạo. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đối tượng Phạm Công Tạo - Ảnh: CA Hà Nội

Đến ngày 9/12/2023, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân ra quyết định truy nã đối với Phạm Công Tạo. Sau thời gian dài lẩn trốn, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Ngọc Hà phát hiện Tạo xuất hiện trên địa bàn.

Khoảng 10h ngày 20/9/2025, tổ công tác Công an phường Ngọc Hà đã bắt giữ thành công đối tượng.

Hiện đối tượng đã được bàn giao cho Công an phường Khương Đình để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Điều 173 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) – Tội trộm cắp tài sản: Người nào trộm cắp tài sản trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng, hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản hoặc đã bị kết án về tội này chưa được xóa án tích, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Phạm tội có tổ chức; có tính chuyên nghiệp; chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng; lợi dụng thiên tai, dịch bệnh… thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, hoặc lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. Chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đến 50 triệu đồng.

