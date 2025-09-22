Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày 20/9 cho biết, thời gian gần đây, trên không gian mạng xuất hiện nhiều chiêu trò lừa đảo tinh vi như quay số trúng thưởng, tài - xỉu, kéo vốn... đánh đúng tâm lý tò mò, ham lợi nhuận nhanh của một bộ phận người dân, đặc biệt là giới trẻ, thanh thiếu niên.

Mới đây, Công an xã Lộc Hà đã tiếp nhận tin trình báo của em N.T sinh năm 2009, trú tại xã Lộc Hà, bị lừa đảo bằng hình thức quay số trúng thưởng là lời cảnh báo rõ ràng về mức độ nghiêm trọng của loại tội phạm này.

Cụ thể vào chiều 08/9/2025, trong lúc sử dụng Facebook cá nhân, em thấy tài khoản “Duy Thiếu Gia 86” đang livestream trò chơi "quay số trúng thưởng". Do tò mò, em T đã vào xem thì thấy nhiều người chơi nên tin tưởng nhắn tin để tìm hiểu, nhờ kéo vốn giúp. Đối tượng hỏi T có bao nhiêu vốn, em T trả lời có 200.000 đồng.

Các đối tượng đã đồng ý cho T vào chơi và hứa hẹn chỉ cần chơi sẽ trúng số tiền lớn, đồng thời gửi số tài khoản 3564587668, Ngân hàng MB Bank, mang tên Võ Quốc Duy để T chuyển khoản.

Công an ra cảnh báo nóng - Ảnh: CA Hà Tĩnh

Sau đó, T chuyển 200.000 đồng để chờ đến lượt mình chơi. Ngay sau đó, đối tượng thông báo “kèo vừa rồi bị gãy nên thua” và gợi ý chị “ứng trước” 2 triệu đồng để chơi kèo mới với cam kết nếu thắng sẽ nhận tiền, nếu thua đối tượng chịu. Tin lời, T đã đồng ý ứng tiền và chờ đến lượt chơi tiếp theo.

Tiếp đó đối tượng thông báo kèo mới đã thắng đồng thời yêu cầu chị phải trả lại số tiền "ứng trước” thì mới được nhận thưởng. Do không còn tiền nên em T đã đi mượn bạn 2 triệu đồng để chuyển khoản cho các đối tượng. Sau khi chuyển xong tiền thì T nhận được thông báo là do “ghi sai nội dung giao dịch” nên yêu cầu cần chuyển thêm số tiền 500 nghìn đồng để “sửa lại”.

Lúc này, do tài khoản không còn nhiều tiền và có chút nghi ngờ, đồng thời lo mất hết số tiền của mình nên em T đã xin giảm xuống còn 300.000 đồng rồi chuyển thêm cho bọn chúng. Ngay sau đó, toàn bộ liên lạc với bị cắt đứt, lúc này T mới biết mình đã bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bóc mẽ chiêu trò lừa đảo và ra cảnh báo nóng

Qua vụ việc trên có thể thấy, các đối tượng thường tạo lòng tin ban đầu bằng những lời hứa hấp dẫn như “đầu tư ít, lời nhiều”, “thắng thì nhận, thua thì không mất”. Sau đó, chúng liên tục đặt ra lý do để dụ dỗ nạn nhân chuyển thêm tiền, như “ứng trước”, “gãy kèo”, “sai nội dung giao dịch”. Khi chiếm đoạt được số tiền lớn, chúng lập tức chặn liên lạc, xóa dấu vết.

Công an cảnh báo, với thủ đoạn này, các đối tượng thường nhắm đến bộ phận người dân nhẹ dạ cả tin, đặc biệt là bộ phận thanh thiếu niên, sinh viên, những người hay sử dụng mạng xã hội, hiếu kỳ, dễ tin vào các lời hứa “kiếm tiền nhanh”. Từ số tiền nhỏ ban đầu, nạn nhân từng bước rơi sâu vào bẫy, mất trắng hàng triệu đồng, thậm chí hàng trăm triệu đồng.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia, không chuyển tiền vào các trò chơi đỏ đen, cá cược trá hình trên mạng xã hội; không tin vào các lời hứa “lợi nhuận khủng”, “được ứng trước tiền” hay “chơi không lo thua lỗ”.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc bị chiếm đoạt tài sản, cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được xử lý kịp thời.