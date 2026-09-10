Vụ cưa cây đổ ra đường, đè người đi xe máy tử vong: Gia đình tự thuê người chặt cây chết trước nhà

Cơ quan công an đã triệu tập anh Nguyễn Quang Thọ - người cắt hạ cây xanh để làm rõ vụ việc, xem xét dấu hiệu tội "Vô ý làm chết người".

Liên quan đến sự việc người đàn ông 67 tuổi tử vong vì bị cây đè trúng, xảy ra tại xã Quảng Bình, tỉnh Quảng Trị trưa 9/9, trao đổi trên báo Tuổi Trẻ tối 9/9, ông Trần Văn Ngọc (Phó chủ tịch UBND xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa) cho biết Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Lãnh đạo UBND xã Quảng Bình thông tin, sau khi nắm bắt được sự việc, lãnh đạo địa phương đã tới hiện trường, phối hợp cùng lực lượng công an khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ việc. Chính quyền địa phương cũng hỗ trợ gia đình chuẩn bị lo hậu sự cho người xấu số.

Ông Ngọc cho biết thêm, việc chặt cây là do gia đình ông N.Q.H. (ở số nhà 295, tỉnh lộ 511) thuê người về chặt cây chết trước nhà chứ không phải cây xanh công cộng. Trong lúc cắt cây, không may đã xảy ra sự việc đáng tiếc.

Tại khu vực cưa cây không có cảnh báo từ xa để ngăn các phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm. (Ảnh: Cắt từ clip)

Cơ quan công an cũng đã triệu tập anh Nguyễn Quang Thọ (43 tuổi, trú thôn Hiền Tây, xã Quảng Bình) - người cắt hạ cây xanh để làm rõ vụ việc, xem xét dấu hiệu tội "Vô ý làm chết người".

Như đã đưa tin, theo báo Tiền Phong, sáng ngày 9/9, anh Thọ đang cưa cây xà cừ thuê trước cửa nhà ông N.Q.H. Thời điểm này, ông Lê Đình T. (1958, trú thôn Mậu Xương, xã Quảng Bình) điều khiển xe máy đi ngang qua bất ngờ bị cây đổ trúng, nằm gục xuống đường. Dù được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng ông T. đã không qua khỏi do bị thương quá nặng.

Camera hành trình của một xe ô tô đi qua hiện trường vào thời điểm xảy ra sự việc cho thấy, khi cây được cưa hạ, trên đường vẫn có nhiều phương tiện đang lưu thông. Tại khu vực cũng không có cảnh báo từ xa để ngăn các phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.