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Đau xót người đàn ông bị trụ bê tông đè tử vong khi đang phá dỡ cổng nhà, danh tính nạn nhân

Lam Giang (Tổng hợp)
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Trong lúc chạy thoát thân, nạn nhân bị vấp ngã và bị trụ bê tông đè trúng.

Mạng xã hội mới đây xót xa khi xem đoạn clip ghi lại diễn biến vụ tai nạn thương tâm, xảy ra tại phường B’Lao, tỉnh Lâm Đồng.

Trong đoạn clip, 2 người đàn ông đang thi công tháo dỡ, di dời trụ cổng tại một ngôi nhà. Trong quá trình thi công, trụ cổng bất ngờ đổ sập. Lúc này, một người đàn ông chạy thoát thân nhưng bị vấp ngã nên bị trụ bê tông đè trúng người. Diễn biến sự việc được camera nhà dân ghi lại. 

Đau xót người đàn ông bị trụ bê tông đè tử vong khi đang phá dỡ cổng nhà, danh tính nạn nhân - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc thương tâm. (Ảnh: Cắt từ clip) 

Thông tin trên báo Sài Gòn Giải Phóng cho hay, nạn nhân trong vụ việc là ông N.C.Q. (43, trú tại Nghệ An), làm nghề lao động tự do. Sự việc đau lòng xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 5/9.

Dù được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện II Lâm Đồng song ông Q. đã không qua khỏi do bị thương quá nặng. 

Báo Dân trí thông tin thêm, sau khi nhận tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. 

Vụ việc đang được Công an phường B’Lao, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục làm rõ. 

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