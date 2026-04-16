HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Vụ cô giáo dùng kim tiêm xử phạt học sinh ở TPHCM: Đã có kết quả kiểm tra sức khỏe

Nguyễn Tiến |

Vụ cô giáo yêu cầu học sinh chích kim tiêm gây xôn xao dư luận, hiện sức khỏe 5 em ổn định, giáo viên bị đình chỉ để xử lý.

Chiều 16-4, trao đổi với phóng viên, bà Trần Thị Thảo, Chủ tịch UBND phường Bến Cát (TPHCM), cho biết đã có kết quả kiểm tra y tế ban đầu đối với 5 học sinh bị cô giáo yêu cầu tự chích kim tiêm vào tay.

Vụ cô giáo phạt học sinh bằng kim tiêm tại TPHCM: Kết quả kiểm tra sức khỏe - Ảnh 1.

Sức khỏe 5 học sinh không có dấu hiệu bất thường. Ảnh: ĐT

Theo bà Thảo, sáng cùng ngày, nhà trường đã phối hợp với phụ huynh đưa các em đi xét nghiệm. Kết quả bước đầu cho thấy các chỉ số máu đều trong giới hạn bình thường, chưa ghi nhận dấu hiệu viêm nhiễm hay mắc các bệnh truyền nhiễm. "Hiện tại, tình hình sức khỏe của các em đã ổn định" - bà Thảo thông tin. Bà Thảo cũng cho biết nhà trường và gia đình sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến sức khỏe, tâm lý của các em trong thời gian tới.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã thông tin, một phụ huynh có con học lớp 3 tại Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, ngày 13-4, sau khi đi học về, học sinh có biểu hiện mệt mỏi, buồn bã. Khi được gia đình hỏi, em cho biết do không thắt khăn quàng đỏ nên bị cô giáo phạt bằng cách chích kim tiêm vào tay.

Không chỉ trường hợp trên, một số học sinh khác cũng phản ánh từng bị giáo viên áp dụng hình thức xử phạt tương tự khi vi phạm nội quy như nói chuyện trong lớp hoặc không ngủ trưa.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, nhà trường đã làm việc với giáo viên và phụ huynh liên quan. Qua xác minh ban đầu, có 5 học sinh bị yêu cầu tự dùng kim tiêm chích vào tay khi vi phạm nội quy.

Hiệu trưởng nhà trường nhận định đây là hành vi không phù hợp với chuẩn mực sư phạm, vi phạm đạo đức nghề nghiệp và có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý học sinh. Nhà trường đã yêu cầu giáo viên viết bản kiểm điểm và đang xem xét xử lý kỷ luật theo quy định.

Hiện nhà trường đã tạm đình chỉ việc đứng lớp để ổn định tình hình, đồng thời phân công giáo viên khác phụ trách lớp. Việc này cũng nhằm phục vụ công tác xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định.

Xác minh clip nam sinh tử vong do tai nạn giao thông, người đi sau quay xe rời đi
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

00:45
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại