Xác minh clip nam sinh tử vong do tai nạn giao thông, người đi sau quay xe rời đi

Bảo An |

Đoạn clip ghi lại vụ tai nạn giao thông khiến một nam sinh lớp 12 tử vong, trong đó dường như có người đi phía sau chứng kiến nhưng đã quay xe bỏ đi.

Ngày 16-4, đại diện UBND xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk đã đến thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình em V.Đ.Q. (học sinh lớp 12, Trường THPT Phan Đăng Lưu, xã Pơng Drang, tỉnh Đắk Lắk) - người không may tử vong do tai nạn giao thông.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến một nam sinh tử vong

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến một nam sinh tử vong

Trước đó, trưa 15-4, em Q. điều khiển xe gắn máy lưu thông trên Quốc lộ 29 thì gặp tai nạn và tử vong trên đường đi cấp cứu.

“Chính quyền xã sẽ tổ chức thăm viếng nạn nhân. Các nội dung khác liên quan đến vụ tai nạn giao thông, chính quyền địa phương chưa nắm chi tiết; cơ quan công an sẽ kết luận” – một lãnh đạo UBND xã Cư Pơng thông tin.

Liên quan đến vụ tai nạn, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip do camera an ninh ghi lại.

Theo nội dung clip, nạn nhân điều khiển phương tiện với tốc độ khá nhanh, lao xuống bờ mương rồi va vào cống bê tông.

Thời điểm này, có người điều khiển phương tiện di chuyển phía sau dường như đã chứng kiến vụ việc nhưng đã quay đầu xe rời đi.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk làm rõ.

Phát hiện bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ trong túi xách ở TPHCM
Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

00:45
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
