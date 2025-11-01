Theo đó, vào khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, đôi vợ chồng ở đường Nguyễn Thị Đẹt thấy mùi hôi thối phát ra từ chiếc xe ô tô của gia đình mình đậu trên vỉa hè trước nhà nên đã ra kiểm tra. Qua đó, cả hai phát hiện thi thể một cô gái nằm tử vong trong cốp xe, liền hô hoán và báo cáo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, công an đã nhanh chóng có mặt để phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và tử thi, thu thập lời khai nhân chứng, cùng trích xuất camera an ninh để phục vụ công tác điều tra.

Hiện trường sự việc

Bước đầu, thi thể cô gái được xác định đang trong quá trình phân hủy. Rất đông người dân hiếu kỳ đã tập trung quanh khu vực, buộc lực lượng chức năng phải cắt cử người để đảm bảo an ninh trật tự.

Làm việc với công an, chủ xe cho biết chiếc ô tô đã được gia đình đậu trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Đẹt từ tối 27/10 đến sáng 1/11. Sáng hôm đó, khi dọn dẹp gần xe, chủ nhà ngửi thấy mùi hôi thối và thấy kính xe bị bể, lúc mở cốp xe kiểm tra thì phát hiện thi thể cô gái bên trong. Chủ xe khai không hề biết danh tính nạn nhân và không rõ vì sao thi thể người này lại nằm trong cốp ô tô của mình.

Trích xuất camera an ninh xác nhận chiếc xe đã đậu từ tối 27/10 đúng như lời khai của chủ xe.

Đồng thời, qua xác minh, cơ quan chức năng xác định thi thể trong cốp ô tô là cô gái 27 tuổi, cư trú tại địa phương và đã mất liên lạc với gia đình vài ngày trước, nghi trầm cảm.

Sau khi cho gia đình nhận dạng, người nhà đã xác định đó chính là thân nhân của họ. Công an đã đưa thi thể cô gái về nhà xác để tiến hành giám định pháp y nhằm xác định nguyên nhân tử vong và làm rõ những tình tiết liên quan đến việc nạn nhân nằm trong cốp ô tô.