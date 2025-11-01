Ngày 1/11, Công an xã Đông Thạnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM lấy lời khai chủ xe và những người liên quan, điều tra vụ thi thể cô gái trong cốp ô tô trên địa bàn.

Làm việc với công an, chủ xe cho biết, chiếc ô tô được gia đình đậu trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Đẹt từ tối 27/10 đến nay. Sáng 1/11, chủ xe dọn dẹp gần chiếc ô tô thì ngửi thấy mùi hôi thối và kính xe bị bể.

Hiện trường vụ việc

Lúc này, chủ nhà mở cốp xe kiểm tra, phát hiện bên trong là thi thể của một cô gái. Chủ xe khai không biết danh tính nạn nhân cũng như vì sao thi thể người này nằm trong cốp ô tô.

Trích xuất camera an ninh, cơ quan chức năng xác định chiếc xe đậu từ tối 27/10, như chủ xe khai nhận. Đồng thời, trong quá trình xác minh danh tính thi thể cô gái, nhà chức trách nắm thông tin có một gia đình cư trú tại địa phương tìm con gái 27 tuổi, nghi bị trầm cảm, mất liên lạc nhiều ngày.

“Sau khi cho gia đình nhận dạng, người nhà xác định đó là thân nhân của họ”, một cán bộ điều tra cho biết. Công an đã đưa thi thể cô gái về nhà xác để tiến hành giám định pháp y nguyên nhân tử vong; làm rõ tình tiết nạn nhân nằm trong cốp ô tô.