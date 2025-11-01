Người mẹ ở Đắk Lắk khai động cơ ném con 1 tuổi xuống giếng

Ngày 1/11, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk đã thi hành Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Lê (42 tuổi, trú phường Ea Kao, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người .

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Công an phường Ea Kao làm rõ vụ việc cháu bé tên L. (1 tuổi, con ruột của Lê) mất tích rồi tử vong dưới giếng nước trong sân nhà.

Đối tượng Nguyễn Thị Lê tại cơ quan công an.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 9h ngày 31/10, Công an phường Ea Kao nhận được tin báo một cháu bé tên L. mất tích không rõ nguyên nhân.

Quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường và tập trung đấu tranh với những người thân trong gia đình. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Thị Lê (mẹ ruột cháu bé) chính là nghi phạm.

Tại cơ quan công an, Lê khai năm 2008 kết hôn với ông T. rồi có hai con chung. Tháng 2/2024, Lê có quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác và sinh ra cháu L.

Đối tượng Nguyễn Thị Lê khai rằng ý định giết con để bớt gánh nặng.

Sáng 31/10, khi chỉ có hai mẹ con ở nhà, Lê thấy áp lực, khó khăn vì không đủ điều kiện nuôi con, nên nảy sinh ý định giết cháu bé để bớt gánh nặng. Lê đã bế con thả xuống giếng trong sân nhà rồi đậy nắp bê tông lại.

Đến đêm cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức trục vớt thi thể cháu bé để phục vụ công tác khám nghiệm.