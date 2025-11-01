Bí ẩn thi thể cô gái trong cốp xe ô tô: Không thể nhận diện khuôn mặt, phân huỷ nặng

Sáng 1-11, người dân sinh sống trên đường Nguyễn Thị Đẹt, xã Đông Thạnh (khu vực trước đây thuộc huyện Hóc Môn, TP.HCM) hoảng hốt khi phát hiện mùi hôi nồng nặc bốc ra từ một chiếc ôtô 4 chỗ màu đen đậu sát hàng rào một nhà xưởng suốt nhiều ngày.

Theo người dân địa phương, chiếc xe xuất hiện tại vị trí này từ khoảng 5 ngày trước nhưng không thấy ai ra vào hay di chuyển xe. Nghi ngờ có điều bất thường do mùi lạ ngày càng nặng, người dân đã trình báo cơ quan chức năng.

Lực lượng công an nhanh chóng có mặt, tiến hành mở cửa xe kiểm tra. Bên trong cốp, lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới khoảng 20 tuổi, trong tình trạng phân hủy nặng. Khu vực xung quanh ngay lập tức được phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm và điều tra.

Chiếc xe có thi thể cô gái. Ảnh: Vietnamnet

Anh Thượng, người dân sống gần hiện trường, cho biết trên báo VnExpress rằng: "Tôi không thấy ai ra vào chiếc xe này. Có thể sự việc xảy ra ban đêm".

Đại diện UBND xã Đông Thạnh thông tin thêm trên báo Dân Việt, do thi thể phân hủy nghiêm trọng, khuôn mặt nạn nhân không thể nhận dạng bằng mắt thường, lực lượng chức năng đã tiến hành lấy dấu vân tay để xác minh danh tính. Công an cũng thu thập các tang vật liên quan bên trong xe để phục vụ điều tra.

Theo biển số đăng ký, chiếc ôtô thuộc sở hữu của một người dân sống trên địa bàn. Cơ quan chức năng đang làm việc với những người có liên quan để làm rõ nguyên nhân tử vong và các tình tiết xung quanh vụ việc.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.