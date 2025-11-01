Bắt tạm giam Vũ Thị Minh Xuân

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Minh Xuân (sinh năm 1979, trú tại phường An Khê, thành phố Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Vũ Thị Minh Xuân.

Kết quả điều tra xác định, khoảng cuối năm 2023, lợi dụng mối quan hệ thân thiết, tin tưởng lẫn nhau, Vũ Thị Minh Xuân đã nhiều lần yêu cầu bạn thân lâu năm là bà P.T.H.N (sinh năm 1980, trú phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) chuyển tiền để Xuân đặt cọc mua đất rồi bán lại kiếm lời.

Tin tưởng trước lời ngon ngọt của “bạn”, bà N. đã nhiều lần chuyển cho Xuân với tổng số tiền lên đến gần 1 tỷ đồng; tuy nhiên, đã 2 năm trôi qua, đất thì không thấy đâu mà liên lạc với “bạn” để lấy lại tiền thì bị thoái thác, lẩn tránh. Biết bị lừa, bà N. đã gửi đơn tố cáo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng nhờ can thiệp.

Tiến hành điều tra, cơ quan Công an xác định hành vi của Xuân đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nên đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam Xuân để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thông báo cho các cá nhân, tổ chức là bị hại trong vụ án biết, liên hệ giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trường hợp sau 30 ngày, kể từ ngày ra thông báo, nếu bị hại và những người có liên quan không liên hệ, có đơn trình báo thì mọi khiếu nại hoặc thắc mắc về sau sẽ không được cơ quan Tố tụng xem xét giải quyết trong vụ án này.

Mọi thông tin xin liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố, địa chỉ 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; số điện thoại 0694.260.254, 0694.260.246; hoặc qua Điều tra viên Phạm Thị Huế, số điện thoại 0934.777.346.