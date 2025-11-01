HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt tạm giam Vũ Thị Minh Xuân

Chi Chi |

Vũ Thị Minh Xuân nhiều lần yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đặt cọc mua đất nhưng tiền thì đã chuyển mà đất mãi vẫn không thấy đâu.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Minh Xuân (sinh năm 1979, trú tại phường An Khê, thành phố Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt tạm giam Vũ Thị Minh Xuân- Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Vũ Thị Minh Xuân.

Kết quả điều tra xác định, khoảng cuối năm 2023, lợi dụng mối quan hệ thân thiết, tin tưởng lẫn nhau, Vũ Thị Minh Xuân đã nhiều lần yêu cầu bạn thân lâu năm là bà P.T.H.N (sinh năm 1980, trú phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) chuyển tiền để Xuân đặt cọc mua đất rồi bán lại kiếm lời.

Tin tưởng trước lời ngon ngọt của “bạn”, bà N. đã nhiều lần chuyển cho Xuân với tổng số tiền lên đến gần 1 tỷ đồng; tuy nhiên, đã 2 năm trôi qua, đất thì không thấy đâu mà liên lạc với “bạn” để lấy lại tiền thì bị thoái thác, lẩn tránh. Biết bị lừa, bà N. đã gửi đơn tố cáo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng nhờ can thiệp.

Tiến hành điều tra, cơ quan Công an xác định hành vi của Xuân đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nên đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam Xuân để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thông báo cho các cá nhân, tổ chức là bị hại trong vụ án biết, liên hệ giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trường hợp sau 30 ngày, kể từ ngày ra thông báo, nếu bị hại và những người có liên quan không liên hệ, có đơn trình báo thì mọi khiếu nại hoặc thắc mắc về sau sẽ không được cơ quan Tố tụng xem xét giải quyết trong vụ án này.

Mọi thông tin xin liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố, địa chỉ 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; số điện thoại 0694.260.254, 0694.260.246; hoặc qua Điều tra viên Phạm Thị Huế, số điện thoại 0934.777.346.

Bắt giam phó phòng ngân hàng Tống Minh Hòa
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

lừa đảo

Tin ngắn

báo mới

chiếm đoạt tài sản

bắt tạm giam

công an đà nẵng

Phụ nữ

Hay độc lạ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại