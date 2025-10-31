HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bắt giam phó phòng ngân hàng Tống Minh Hòa

Chi Chi (Tổng hợp) |

Tống Minh Hòa đã lừa đảo số tiền 4,8 tỷ đồng.

Ngày 31-10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết trên báo Người lao động rằng đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Tống Minh Hòa (32 tuổi, trú xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, từ năm 2024, Hòa giữ vị trí phó phòng giao dịch tại một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột. Trong thời gian này, Hòa bắt đầu tham gia đầu tư tài chính trên mạng. 

Ban đầu, các khoản đầu tư nhỏ mang lại lợi nhuận, khiến Hòa tiếp tục rót vốn lớn hơn. Tuy nhiên, càng về sau, người này liên tiếp thua lỗ dẫn đến thâm hụt tài chính nghiêm trọng.

Bắt giam phó phòng ngân hàng Tống Minh Hòa- Ảnh 1.

Bị can Tống Minh Hòa tại cơ quan công an. Ảnh: NLĐ

Trong quá trình đầu tư, Hòa quen biết với chị D. (35 tuổi, trú phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng). Lợi dụng sự tin tưởng vì đang là cán bộ ngân hàng, Hòa đã bịa lý do cần vốn đáo hạn cho khách hàng để nhiều lần vay tiền của chị D., với tổng số tiền lên tới 4,8 tỷ đồng, VOV đưa tin.

Sau khi nhận tiền, Hòa sử dụng toàn bộ để trả nợ và tiếp tục đầu tư trực tuyến nhưng tiếp tục thua lỗ. Khi mất khả năng thanh toán, người này tự ý nghỉ việc và bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các chiêu thức vay tiền bằng danh nghĩa ngân hàng, tránh trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo tài chính.

