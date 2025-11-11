Vụ cô gái trẻ tố khách sạn "bùng" phòng: Công an vào cuộc, phát hiện nhiều vi phạm

Liên quan vụ khách sạn Royal Hotel (số 19 phố Hàng Cháo, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội) từ chối nhận khách lúc 2 giờ dù khách đã trả tiền đặt phòng, ngày 11-11, chỉ huy Công an phường Ô Chợ Dừa cho biết đơn vị đã báo cáo Công an TP Hà Nội.

Công an làm việc với người liên quan đến vụ việc. Ảnh: Đ.N.

Theo Công an phường Ô Chợ Dừa, ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, xác minh và phát hiện cơ sở này có nhiều vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh lưu trú.

Theo đó, khách sạn không thực hiện đúng quy định về thông báo lưu trú, vi phạm điểm b khoản 1 Điều 9 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31-12-2021.

Cùng với đó, cơ sở hoạt động ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, vi phạm điểm a khoản 4 Điều 12 Nghị định 144/2021/NĐ-CP.

Ngoài ra, khách sạn còn không bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy thông dụng, vi phạm điểm a khoản 1 Điều 22 Nghị định 106/2025/NĐ-CP ngày 15-5-2025.

Trước đó, vụ việc gây xôn xao mạng xã hội khi tài khoản N.Y.Q. đăng clip tố bị khách sạn "bùng" phòng dù đã trả bộ toàn bộ số tiền phòng cho 3 đêm (ngày 7 đến ngày 10-11).

Theo chị Q. do ảnh hưởng mưa bão nên đến rạng sáng 9-11 chị mới tới nhận phòng. Tại đây, chị bất ngờ được phía khách sạn thông báo "đã cho người khác thuê" vì đến muộn, khiến chị phải thuê khách sạn khác trong đêm. Bức xúc vì cách hành xử của khách sạn này, chị Q. đã đăng bài cảnh báo cộng đồng.

Quản lý khách sạn Royal Hotel ở số 19 phố Hàng Cháo sau đó thừa nhận lỗi thuộc về nhân viên lễ tân do "thiếu kinh nghiệm nghiệp vụ". Người này cho biết nhân viên trực hôm xảy ra sự việc là người làm thay, không nắm rõ quy trình xử lý khi khách check-in muộn.

Đại diện khách sạn đã liên hệ xin lỗi, đồng thời đề nghị hoàn tiền đầy đủ cho khách qua hệ thống đặt phòng, nhưng khách chưa đồng ý vì không hài lòng với thái độ và cách giải quyết.

Công an phường Ô Chợ Dừa đang hoàn thiện hồ sơ, kiến nghị cơ quan chức năng xử phạt hành chính theo từng hành vi vi phạm, đồng thời yêu cầu chủ cơ sở bổ sung đầy đủ hồ sơ pháp lý, khắc phục vi phạm về an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy trước khi tiếp tục kinh doanh.