HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Truy nã Lương Thúc Phong

Trang Anh |

Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lương Thúc Phong nhưng đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ngày 11/11 cho biết đã ra quyết định truy nã Lương Thúc Phong (SN 1998; thường trú tại xã Bình Minh, tỉnh Nghệ An) về tội vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Theo điều tra, Phong có hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 12/5/2025, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lương Thúc Phong về tội vận chuyển trái phép chất ma tuý. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Truy nã Lương Thúc Phong- Ảnh 1.

Quyết định truy nã Lương Thúc Phong - Ảnh: CA Hà Nội

Ngày 26/8/2025, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định truy nã bị can đối với Lương Thúc Phong.

Công an Hà Nội đề nghị nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý CATP Hà Nội (SĐT: 0944445285), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.

Bắt giữ đối tượng Nguyễn Hải Hà
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại