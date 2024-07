Chiều ngày 5/7, Công an thành phố Hà Nội cho biết hiện đang khẩn trương điều tra, truy bắt các đối tượng nổ súng làm một cô gái trẻ tử vong tại quận Long Biên.

Công an Thành phố Hà Nội cũng yêu cầu hai đối tượng Đinh Xuân Sáng (SN 1984; trú tại: Thanh Nguyên, Thanh Liêm, Hà Nam) và Nguyễn Xuân Đạt (SN 1991; trú tại Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội) ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Nếu ai biết thông tin về 2 đối tượng trên và ô tô Huyndai Aceent màu trắng BKS: 90A-18039 do các đối tượng sử dụng, đề nghị người dân cung cấp thông tin cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội (đồng chí Hoàng Thế Hiển, Đội trưởng Đội Trọng án - SĐT: 0983304879) hoặc trang facebook Công an thành phố Hà Nội.

Các trường hợp che giấu, bao che, không tố giác tội phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Sáng cùng ngày, lãnh đạo công an Hà Nội cho biết trên Dân Trí về việc đã bắt giữ 1 nghi phạm tại tỉnh Nam Định và được di lý về Công an TP Hà Nội để đấu tranh, lấy lời khai phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin từ Công an Hà Nội, vào sáng ngày 03/7/2024, Công an Thành phố nhận được tin báo 01 phụ nữ bị bắn tại địa bàn quận Long Biên. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện Việt Đức cấp cứu nhưng đã tử vong.

Qua xác minh, danh tính nạn nhân là T.Q.H (SN 2002, trú quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Xác định tính chất nghiêm trọng của sự việc, Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an quận Long Biên và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Đối tượng Vũ Thành Quang - Ảnh: CA Hà Nội

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, bước đầu xác định vào khoảng 19h30' ngày 02/7/2024, chị H cùng một số bạn dự sinh nhật tại phường Bưởi, quận Tây Hồ. Đến khoảng 01h ngày 03/7/2024 cùng ngày, cả nhóm di chuyển về nhà 01 người bạn tại tổ 3 phường Thượng Thanh, quận Long Biên.

Sau đó, nhóm Vũ Thành Quang (SN 1994; trú tại: Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội), Đinh Xuân Sáng cũng đến đây chơi. Khi nhóm của Quang, Sáng ra về trước, một người trong nhóm của chị H đã có lời nói gây mâu thuẫn với nhóm của Sáng.

Đối tượng Đinh Xuân Sáng và Nguyễn Xuân Đạt hiện đang bỏ trốn - Ảnh: CA Hà Nội

Về đến nhà Sáng, Sáng và Quang nói chuyện với nhau về sự việc trên và tỏ thái độ bực tức rồi gọi cho Nguyễn Xuân Đạt rủ đi đánh nhau với nhóm của chị H. Cả 3 lên xe ô tô, mang theo súng (kiểu súng bắn đạn bi) quay lại quận Long Biên.

Khi gặp nhóm chị H, Sáng bảo dừng lại nói chuyện nhưng nhóm chị H bỏ chạy. Sáng điều khiển xe ô tô đuổi theo đến ngõ 264 đường Ngọc Thụy thì gặp xe máy chở chị H. Sáng dùng súng bắn về phía nhóm chị H. Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 18h ngày 03/7/2024, các đơn vị trong Công an Thành phố đã bắt giữ đối tượng Vũ Thành Quang tại Nam Định khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn vào thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện Giám đốc Công an Thành phố đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại để làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

