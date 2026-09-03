Vụ chó cảnh liên tục bị đánh, chọc bằng gậy: Bực tức do chó không theo hiệu lệnh

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã xác minh và làm việc với người đàn ông dùng gậy đánh chó cảnh tại Quảng trường Lâm Viên gây bức xúc dư luận.

Trưa 3/9, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã làm việc với ông T.V.L. (38 tuổi, trú tại TPHCM), người liên quan đến đoạn clip ghi lại cảnh dùng gậy tác động vào một con chó Alaska tại khu vực Quảng trường Lâm Viên.

Công an làm việc với ông L. để xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo xác minh ban đầu, con chó Alaska xuất hiện trong clip là vật nuôi của ông L. Tại cơ quan công an, người đàn ông này cũng thừa nhận do bực tức vì chó không thực hiện theo hiệu lệnh nên đã dùng cây đánh chó.

Sau đó, sự việc đã được người dân ghi lại bằng video và đăng tải trên mạng xã hội ngày 2/9. Theo nội dung đoạn clip, người đàn ông liên tục dùng gậy tác động vào con chó giữa khu vực quảng trường, thu hút sự chú ý và gây bức xúc trong cộng đồng mạng.

Sau khi cơ quan công an phân tích và tuyên truyền, ông L. đã nhận thức hành vi của mình là sai, gây phản cảm tại khu vực công cộng, đồng thời ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch văn minh, thân thiện của Đà Lạt. Hiện Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt đang tiếp tục củng cố hồ sơ và làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.

Hai con chó tại trụ sở Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu hoạt động đưa chó cảnh ra Quảng trường Lâm Viên để chụp ảnh cùng du khách gây tranh luận. Trước đó, vào tháng 8/2024, một số clip ghi lại cảnh chó Alaska bị đánh đập tại khu vực này từng gây bức xúc trong dư luận.