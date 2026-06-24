Vụ chiếc Mercedes bị đập gương, cào xước khi đỗ bên đường ở Hà Nội: Truy tố người phụ nữ 65 tuổi

Bà Mai Thị Bích Vân (SN 1961, trú phường Đại Mỗ, Hà Nội) về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Liên quan đến vụ việc chiếc xe Mercedes GLC 200 bị đập gương, cào xước khi đỗ bên đường ở Hà Nội, nguồn tin trên báo VOV.VN cho hay, ngày 24/6, Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 4 - TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng, truy tố bà Mai Thị Bích Vân (SN 1961, trú phường Đại Mỗ, Hà Nội) về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Trước đó, ngày 10/6, thông tin trên báo Người Lao Động cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội thông báo đã hoàn tất điều tra vụ án trên và đề nghị truy tố bị can Mai Thị Bích Vân về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Vào ngày 3/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cũng đã ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Vân để phục vụ quá trình điều tra.

Chiếc Mercedes bị cào xước nhiều vị trí.

Như đã đưa tin tối ngày 18/1, chị Đỗ Bích Ngọc (SN 1990, trú phường Thanh Xuân, Hà Nội) đến một nhà hàng để ăn tối và được nhân viên của nhà hàng hướng dẫn đỗ xe tại cửa một trung tâm tiếng Anh ở đường Phùng Khoang (phường Đại Mỗ, Hà Nội). Khi chị Ngọc đỗ xe, trung tâm tiếng Anh đóng cửa, tắt điện. Chủ xe có để lại số điện thoại trên xe để tiện liên hệ khi cần.

Sau đó, hình ảnh từ camera an ninh đã ghi lại cảnh một phụ nữ từ trong nhà bước ra, lớn tiếng. Người phụ nữ này cùng con gái có hành vi bẻ gương chiếu hậu, dùng mũ bảo hiểm đập vỡ kính chiếc Mercedes của chị Ngọc. Chủ xe cho hay, 2 mẹ con người phụ nữ vẫn tiếp tục to tiếng và còn dùng vật sắc nhọn cào xước nhiều vị trí trên thân xe dù thời điểm đó có người xung quanh chứng kiến, can ngăn.

Khi quay lại hiện trường, chị Ngọc phát hiện xe bị hư hỏng và nhận thấy vụ việc có tính chất phá hoại tài sản nên đã trình báo Công an phường Đại Mỗ, đồng thời cung cấp các đoạn clip trích xuất từ camera của xe và camera khu vực.

Hôm sau, chủ xe cũng chủ động liên hệ với con gái của chủ trung tâm tiếng Anh để trao đổi song nhận lại thái độ thiếu thiện chí. Vài ngày sau, phía nhóm người phá xe đã đến nhà chủ xe xin lỗi, đề nghị bồi thường song 2 bên không đạt được thỏa thuận hòa giải dân sự.