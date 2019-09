Vụ chém gia đình em ruột ở Hà Nội: "Gây án xong, Đông đứng ở hiện trường"

Gần trưa 1/9, hàng trăm người dân vẫn đứng dọc con ngõ ở Cụm 2 (xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội) theo dõi lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ anh trai truy sát gia đình em ruột.

Trao đổi với PV, một phụ nữ sống sát hiện trường cho biết, bà được chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra.

Theo người phụ nữ này, sau khi Nguyễn Văn Đông tiến vào nhà chém gia đình em ruột, Đông đứng tại hiện trường mà không bỏ chạy.

"Khi xe công an đến, ông ấy còn hỏi có phải công an không rồi tự thú, lúc ông ấy leo lên xe còn nói to và vẫy tay chào mọi người xung quanh", nữ nhân chứng nói.

Cơ quan chức năng dùng bạt phong tỏa hiện trường. Ảnh: Hoàng An.

Người dân đứng bên ngoài hàng rào theo dõi vụ việc. Ảnh: Hoàng An.

Cũng theo người phụ nữ này, thời điểm Đông gây án, tâm trạng, hành động của gã đàn ông này rất hung dữ, trên tay lăm lăm cầm con dao nên không ai dám vào can thiệp.

Các nạn nhân bị chém gục tại chỗ nhưng Đông vẫn không tha.

"Ông này hành động không còn nhân tính nữa, nhìn bề ngoài, ông Đông này cao khoảng trên 1m60, người hơi đậm một chút. Có thể buổi sáng sớm gia đình người em mới ngủ dậy, còn ông ấy sang chém quá bất ngờ nên không ai kịp chạy thoát thân", nhân chứng nói.

Trước đó, khoảng 7h15 phút ngày 1/9, ông Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội) vác dao sang truy sát gia đình người em ruột ở nhà Cụm 2.



Những người bị truy sát gồm em trai ruột, em vợ và các cháu ruột của ông Đông.