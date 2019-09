Thảm án ở Hà Nội làm 2 người chết, 3 người bị thương: Đông truy đuổi lại lực lượng công an

Liên quan đến vụ án anh trai chém em ruột tử vong, thông tin với PV, ông Nguyễn Đình Đà - Chủ tịch UBND xã Hồng Hà cho biết: Vào khoảng 7h15 phút ngày 1/9, Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng) vác dao chém em trai là Nguyễn Văn B. khiến nạn nhân tử vong.



Lúc này, phát hiện sự việc, 4 người khác đã vào can ngăn đều bị Đông chém. Hậu quả vụ việc ngoài anh B. tử vong còn có 1 người khác tử vong (chưa rõ danh tính) và 3 người bị thương nặng.



Ít phút sau khi xảy ra vụ án, Công an huyện Đan Phượng, Công an TP Hà Nội đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc. Theo một số người dân cho biết, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do mâu thuẫn gia đình.

"Khi chúng tôi nhận được tin báo, công an xã chạy xuống hiện trường, đối trượng còn truy đuổi lại lực lượng”, ông Đà cho hay.

Theo xác minh ban đầu, đối tượng Đông đã có gia đình cùng ở địa phương, đối tượng này chưa có tiền án, tiền sự.



Hiện công an đang khẩn trương tiến hành điều tra, làm rõ vụ án.