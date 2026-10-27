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Vụ cháy nhà khiến 2 bố con tử vong: Nghi do mâu thuẫn gia đình

Hương Trà (T/H)
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Sau vụ cháy, bố mẹ của ông L. được đưa đi cấp cứu, nhưng các vết thương không phải do bỏng.

Theo đó vào khoảng 4h30' ngày 26/10, lực lượng chức năng nhận được tin báo có đám cháy bùng phát tại nhà ông H.T.L (SN 1983, thôn Vĩnh Thái, xã Vĩnh Thịnh, Gia Lai). Sau khi tiếp cận hiện trường và dập lửa, lực lượng chức năng phát hiện ông H.T.L và con trai là H.G.B (SN 2013) đã tử vong. Bố mẹ của ông L. là ông H.Q. (81 tuổi) và bà Ng.T.H. (77 tuổi) cũng bị thương, được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. 

Tờ Sài Gòn Giải Phóng thông tin, ngay sau khi tiếp nhận sự việc, công an xã Vĩnh Thịnh đã bảo vệ hiện trường, xác minh ban đầu và đề xuất Công an tỉnh Gia Lai phân công lực lượng phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

 Vụ cháy khiến 2 bố con tử vong. (Nguồn ảnh: SGGP)

Ngày hôm nay (27/10), Công an tỉnh Gia Lai thông tin trên Tuổi Trẻ, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến 2 người tử vong. Theo Công an tỉnh Gia Lai, qua lời khai của một số người thân trong gia đình, sơ bộ ban đầu nhận định vụ việc này có nguyên nhân do mâu thuẫn, bức xúc trong cuộc sống hằng ngày. Từ đó nghi vấn ông H.Q. đổ xăng, khóa cửa đốt nhà.

Bên cạnh đó, Tuổi Trẻ thông tin thêm, sau vụ cháy, ông H.Q. và vợ là bà N.T.H. được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Vĩnh Thạnh. Đáng chú ý, theo Trung tâm Y tế Vĩnh Thạnh, 2 bệnh nhân này không có các vết thương do bỏng. Cụ thể, ông H.Q. được lực lượng công an đưa vào cấp cứu trong tình trạng có nhiều vết thương tại vùng cổ và ngực. Còn bà N.T.H. có nhiều thương tích tại vùng đầu và các chi.

Hiện nay do ông H.Q. cũng bị thương, đang điều trị trong bệnh viện nên cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Hương Trà (T/H)

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Gia Lai

công an tỉnh Gia Lai

điều tra nguyên nhân

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